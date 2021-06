Le supporter devenu un mème savoure « le plus beau jour de l’histoire du football suisse »

Football, bloody hell! Unbelievable.Many, many congratulations to Switzerland, much deserved. Man of the match: #FRASUIpic.twitter.com/L7YOstYc5T — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 28, 2021

Au-delà des mots.Sa joie extatique a fait le tour de la toile. Luca Loutenbach, 28 ans, est devenu depuis mardi soir et la qualification historique de sa Suisse en quart de finale de l'Euro face aux Bleus, le symbole de la libération helvète, 67 ans après le dernier quart de la Nati en compétition internationale. Joueur amateur en D5 du côté de Rebeuvelier, le Jurassien s'est transformé à la fin du temps additionnel. De l'homme au bob une nouvelle fois en proie à la souffrance devant son équipe, il ne restait plus qu'un grizzly savourant sa récompense et se préparant, déjà, à une séance de tirs aux buts intense.Le jeune homme (qui cumule déjà 50 matchs de la Suisse à son actif), a assisté aux deux rencontres que les hommes de Vladimir Petković ont disputé à Bakou en phase de poules. «» , a-t-il livré à, dans le feu de l'action. Devenu un mème en quelques heures, Loutenbach a ajouté : «Il est là, le vrai