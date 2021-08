Les Lillois ne sont pas les seuls à avoir remporté un titre en France la saison dernière. Il y a aussi Olivier, plus connu sous le pseudo Pluvier, qui avec 7 864 points au compteur a terminé premier du classement général de la SoFoot Ligue. Alors que la nouvelle saison démarre le 1er septembre, c'est le moment pour lui de dévoiler ses secrets pour briller dans la SoFoot Ligue.

1

Ma technique est de me fixer comme objectif de faire aux alentours de 140 points par semaine. Et une fois que l’objectif est atteint je joue des grosses cotes.

Wycombe et Leeds m’ont ramené beaucoup de points.

On vous explique les règles de la SO FOOT LIGUE ici.



C’était donc Wycombe ton équipe totem ?

Oui, Wycombe et Leeds m’ont ramené beaucoup de points. De manière générale, je joue pas mal le championnat anglais, Premier League et Championship. Après, j’aimais bien jouer aussi de temps en temps le Bayern Munich ou Dortmund. Ce sont deux équipes qui rapportent des points face aux petites équipes car elles marquent beaucoup de buts. Je trouve qu’il y a moins de surprises en Allemagne qu’en France chez les grosses écuries. Dans le même style, quand il y avait les matchs féminins c’était une belle idée de jouer les favorites car il y avait souvent des gros scores avec de gros écarts. Parfois, c’est bien aussi de jouer une équipe sûre pour assurer quelques points. Surtout quand elle peut marquer beaucoup de buts.



Au contraire, c’est quoi l’équipe que tu évites de jouer ?

Je viens de Loire-Atlantique donc j’évite de trop jouer sur Nantes. En fait, j’évite de jouer sur les clubs que j’aime bien car je sais qu’il y a le côté supporter qui va prendre le dessus. Je n’avais donc pas joué Nantes au Parc des Princes (rires). D’ailleurs, le PSG m’a souvent joué des mauvais tours. J’ai le souvenir de plusieurs matchs où j’avais pické Paris et où il n’y avait pas forcément eu de défaite au bout mais un match nul ou une victoire avec un but. Alors que je mettais le PSG en me disant qu’ils allaient marquer 3 buts et que j’allais arriver à 27-30 points.



Sur le dernier pick par exemple j’ai mis l’équipe avec la plus grosse cote au cas où mon adversaire ferait pareil. J’ai fait un peu de stratégie. C’est quoi le plus gros regret que tu as eu ?

C’est un match entre le Kirghizistan et le Bangladesh. Il est apparu au dernier moment sur le site et c’était le seul match de la journée. J’avais fini sur le site de la fédération du Kirghizistan pour chercher des infos sur le match. Et j’ai découvert que c'étaient les U23 du Kirghizistan qui jouaient contre l’équipe A du Bangladesh. J’ai donc mis le Bangladesh alors que tous les membres de mon équipe avec qui j’avais échangé ont choisi de mettre le favori qui était le Kirghizistan. Quand je leur ai signalé mon changement, il était trop tard pour eux de changer. Le Bangladesh a gagné, mais finalement le match n’a pas été pris en compte par la SoFoot Ligue car on avait pas eu l’info que c’était les U23 contre les A et le match était apparu trop tard sur le site.





Découvrez les cadeaux mis en jeu par la SO FOOT LIGUE et notre partenaire RUE DES JOUEURS.



C’était quoi ta stratégie dans les derniers jours pour garder la tête du classement ?

Quand on a su que la saison se finissait juste avant l’Euro, je regardais tous les jours l’évolution du classement. Et sur les derniers picks je regardais les points que celui qui était derrière moi pouvait faire et j’essayais d’assurer pour ne pas perdre la tête. Sur le dernier pick par exemple j’ai mis l’équipe avec la plus grosse cote au cas où mon adversaire ferait pareil. J’ai fait un peu de stratégie (rires).



C’est quoi ton objectif pour la saison à venir ?

C’est de finir dans les 100 premiers comme lors des années précédentes. Sur l’application on voit les 100 premiers alors j’aime bien me fixer de rentrer dedans comme objectif. Et puis d’un point de vue collectif, avec notre équipe on est en division 2 et on va se battre pour passer en division 1. On avait perdu des membres post-confinement alors on a recruté. Et là pareil on perd à nouveau deux membres alors il faut recruter à nouveau.



Inscrivez-vous gratuitement à la SO FOOT LIGUE et tentez de gagner des cadeaux (PS5, Fifa 22...) !





Propos recueillis par Steven Oliveira Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je suis un adepte de la première heure de la SoFoot Ligue. Je me suis inscrit au début et je n’ai jamais lâché depuis. Ce qui m’a plu c’est le fait que ça soit du pari sportif mais sans parier réellement. Il y a le piment du jeu sans les implications derrière.Cela a un côté ludique. Et puis une fois que j’ai commencé à être dans une équipe, il y a aussi un côté émulation qui fait que l’on se prend vite au jeu.Au départ c’était juste pour jouer. Mais au fur et à mesure je me suis fixé des objectifs comme finir dans les 200 premiers. Mais le réel objectif que je me fixe c’est de faire dans les 140-150 points par semaine. Ce qui fait aux alentours des 20 points par jour. Sur la saison dernière, vu que j’avais pas trop mal commencé, je me suis pris au jeu et à partir de février-mars j’ai passé plus de temps à étudier les matchs proposés, les compos d’quipe, les blessés.Je ne sais pas si je détiens le secret mais ma technique est de me fixer comme objectif de faire aux alentours de 140 points par semaine. Et une fois que l’objectif est atteint je joue des grosses cotes. Surtout lorsqu’il y a de la Coupe de France ou de la Coupe d’Allemagne. De manière générale, lorsqu’il y a de la Coupe j’essaye d’y aller car c’est le moment parfait pour tenter quelques coups avec des petites équipes qui reçoivent des plus grosses écuries qui ne sont pas forcément très motivées et qui font tourner. Et si malheureusement mes premiers picks de la semaine ne passent pas, ça m'arrive, le samedi ou le dimanche, de chercher une grosse cote pour rattraper la semaine qui n’a pas été bonne. Finalement, je joue plus souvent des grosses cotes que des petitesCe que je fais c’est que dès que c’est disponible sur le site je mets des picks sur les 15 jours suivants. Et puis ensuite j’ajuste en fonction. Comme ça, je me dis que si j’oublie, au moins j’ai quelque chose de posé.J’avais mis Leeds en début de saison face à Manchester City. Il y avait eu 1-1 et j’avais gagné 110 points. Il y a aussi Wycombe qui a fini relégable en Championship et qui n’a pas gagné beaucoup de matchs. Mais j’ai dû les jouer trois fois et deux fois c’est passé contre des équipes bien mieux classées donc ça m’a rapporté pas mal de points.