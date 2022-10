Le PSG frustré à Reims

Tenu en échec mercredi dernier à Lisbonne face à Benfica, les Parisiens ont de nouveau dû partager les points ce samedi. Face à Reims, le PSG, réduit à dix avant la pause, n'a pas brillé et n'a pas particulièrement rassuré, perdant ses nerfs devant la difficulté.

Les nerfs à vif

Diouf - Gravillon, Agbadou, Adelhamid - Lopy (Mbuku, 84e), Matusiwa, Munetsi, Locko - Flips (van Bergen, 76e), Zeneli (Doumbia, 79e), Balogun. Entraîneur : Will Still.



Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Mukiele, Ruiz, Verratti (Vitinha, 46e), Bernat - Sarabia (Hakimi, 88e), Mbappé, Soler (Neymar, 57e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Après avoir galéré à l'extérieur face à une équipe en rouge mercredi, les Parisiens ont de nouveau galéré à l'extérieur face à une équipe en rouge ce samedi. Même si Christophe Galtier avait largement remanié son équipe, titularisant notamment Carlos Soler et Fabián Ruiz, son PSG n'a pas su faire la différence à onze... Ni à dix, puisque Sergio Ramos s'est vu montrer le chemin de la douche avant la mi-temps. Déjà intéressants avant l'expulsion de l'Espagnol, les Rémois ont sérieusement tancé les champions de France en titre, exécutant un bon pressing. Au vu du contenu, ce match nul est presque un bon résultat pour les Franciliens, toujours invaincus et qui prennent trois points d'avance sur leurs dauphins marseillais.Bien qu'il ait largement fait tourner par rapport à son équipe type, Galtier aurait pu voir ses garçons ouvrir le score dès les premières secondes. Après une splendide sortie de balle menée par Sarabia, l'Espagnol remonte tout le terrain et décale Bernat à gauche. Son compatriote centre devant le but, et le joueur prêté au Sporting la saison dernière ne parvient pas à toucher le ballon pour cueillir à froid les locaux (2). Un signe annonciateur d'une soirée pépère pour le PSG ? Que nenni ! Les Rémois répondent avec Flips, un peu trop court pour convertir un bon centre de Zeneli, qui s'était joué de Marquinhos à gauche (9). Ping, Ruiz décoche une belle frappe en première intention, contraignant Diouf à détourner en corner (13). Pong, après un ballon mal dégagé par la défense parisienne, Lopy tente une demi-volée du gauche à l’entrée de la surface, mais voit sa frappe s’envoler au-dessus du but (24).Le rythme redescend ensuite d'un cran, tandis que le pressing rémois fait vraiment du mal à la relance parisienne. Alors que ça ronronne sévère, Soler trouve une très belle passe vers Mbappé qui bute finalement sur Diouf (33). Dans la foulée, Munetsi profite d’un ballon mal négocié par Danilo dans la surface pour frapper et obliger Donnarumma à réaliser un superbe arrêt (35). Mais le grand événement de ce premier acte, c'est l'expulsion de Sergio Ramos, venu protester avec un peu trop de passion au goût de M. Gaillouste qui lui colle un carton jaune puis un rouge direct (41). Au retour des vestiaires, les Champenois mettent la pression pour prendre l'avantage. Côté gauche, Zeneli fait des folies à Ruiz et enchaîne d'une frappe sèche du droit, mais Donnarumma est encore impérial (52).Paris ressort un peu la tête de l'eau, sans surnager pour autant. Mais les Champenois ne savent plus vraiment s'il faut attaquer ou défendre. Sarabia récupère le ballon très haut dans les pieds de Locko, pas très inspiré sur le coup, et transmet à Mbappé, qui lance Neymar. Le Brésilien se présente face à Diouf, mais ne trouve même pas le cadre (67). Malgré cette grosse vendange, Neymar, avec son entrée, a bien dynamité le jeu parisien. Il est encore impliqué sur la frappe enroulée de Vitinha, qui s'envole au-dessus de la lucarne (77). Les locaux gèrent la fin de match et placent quelques contres, sans vraiment faire frissonner Donnarumma. En revanche, l'arbitre a encore eu du pain sur la planche lors d'ultimes minutes marquées par diverses échauffourées. Beaucoup de tension, mais pas de buts et un nul qui rappelle que le PSG est toujours aussi nerveux dans la difficulté.