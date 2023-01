Le PSG de Messi assure le spectacle à Riyad face à Cristiano Ronaldo

Riyadh Season Team 4-5 PSG

Riyadh Season Team (4-4-2) : Al-Owais - Al-Ghanam (Al Oujami, 46e), Jang, Al-Bulayhi, Abdulhamid - Al-Dawsari (Al-Najei, 85e), L. Gustavo (Otayf, 85e), Al-Khaibari (Kanno, 61e), Martinez (Carillo, 61e) - C. Ronaldo (Pereira, 61e), Marega (Talisca, 46e). Entraîneur : Marcelo Gallardo.



PSG (4-3-1-2) : Navas (Donnarumma, 63e) - Hakimi (Pembele, 63e), Marquinhos (Danilo, 46e), Ramos (Bitshiabu, 63e), Bernat - F. Ruiz (N. Mendes, 63e), Soler (Gharbi, 63e), R. Sanches (Vitinha, 46e) (Kari, 85e) - Neymar (Zaïre-Emery, 63e) - Messi (Housni, 63e), Mbappé (Ekitike, 63e). Entraîneur : Christophe Galtier.

TB

Des buts, des buts et encore des buts.Jamais en maîtrise dans cette partie, le Paris Saint-Germain est tout de même parvenu à l'emporter à Riyad face à une sélection de joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal (4-5). Une rencontre démarrée avec une dizaine de minutes de retard après un long protocole, ce qui ne dérègle pas Messi, qui lance les hostilités sur une ouverture de Neymar. Navas brille face à Cristiano Ronaldo (6), Al-Owais devant Neymar (16) et le portier costaricain offre finalement la possibilité au Portugais de marquer sur penalty pour ses débuts en Arabie saoudite, en le percutant au visage. Dernier défenseur au moment de percuter Al-Dawsari (39), c'est des vestiaires que Bernat observe Marquinhos transformer un centre de Mbappé. Dans le temps additionnel de ce premier acte, Neymar obtient et rate un penalty (45+3), avant que Ronaldo n'égalise à nouveau dans cette 37(et dernière ?) confrontation avec Messi, à la suite d'un une-deux avec le poteau de NavasAprès la pause, Navas brille encore pour soulager une défense loin d'être sereine (48), alors que Ramos trouve enfin de quoi se réjouir, en concluant un festival de Mbappé. Mais l'Espagnol est attaché à la notion de suspense et laisse Jang égaliser en toute trabquillité sur corner. Paris réussit finalement à l'emporter grâce à un penalty de Mbappé consécutif à une main d'Al Bulayhiet un dernier but d'Ekitike, mis sur orbite par Gharbi. D'une frappe soudaine au ras du poteau, Talisca clôt la marque, pour l'honneurAllez, maintenant retour en France et place aux choses sérieuses face à l'US Pays de Cassel, lundi soir en coupe.