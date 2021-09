Le nouveau stade écologique de Bodø/Glimt prévu pour 2024

Slik blir Bodø/Glimts nye hjemmebane og Bodøs nye storstue! https://t.co/MCLAFNPULe — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 24, 2021

Europe (du Nord) Écologie-Les Verts.Le FK Bodø/Glimt a présenté ce vendredi en début d'après-midi son projet de nouveau stade. Et les Norvégiens ont décidé qu'il serait dans l'air du temps puisque le nouvel écrin du club proche du cercle arctique vise l'autosuffisance énergétique.Au programme de cette enceinte verte : du gazon artificiel avec des grains d'olive et sable, la neige qui une fois rassemblée et fondue sera utilisée pour arroser le terrain, le recyclage des déchets et la présence de panneaux solaires. Autre délire, un toit rétractable recouvert de gazon afin de permettre aux randonneurs de gambader dessus.En plus de pouvoir organiser des rencontres de football, il contiendra également une piste d'athlétisme, une salle de handball et une salle de e-sport en sous-sol. La livraison est prévue pour 2024.Le stade qui venait du froid.