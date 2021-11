Le Napoli punit Varsovie, Genk frustre West Ham

Au cours d’un début de soirée riche en scores de parité, Naples est l’une des rares équipes à avoir tiré son épingle du jeu. Menés à la pause, les Azzurri ont fait la différence au finish chez le Legia Varsovie (1-4). Malgré un doublé de Saïd Benrahma, West Ham a été tenu en échec à Genk (2-2). Concurrent direct de l’OM, Galatasaray a été pour sa part accroché par le Lokomotiv Moscou (1-1).

Coleader de Serie A avec l’AC Milan, Naples n’occupait pas encore la tête de son groupe en Ligue Europa. C’est désormais chose faite, à l’issue du large succès décroché à Varsovie ce jeudi (1-4). Même si le score peut laisser penser le contraire, lesont longtemps été mis en difficulté dans un stade de l’Armée polonaise survolté. Le Legia et Mahir Emreli avaient même ouvert les hostilités. Mais Piotr Zieliński a remis sa formation à hauteur peu après la pause, et Dries Mertens (d’une subtile panenka), Hirving Lozano et Adam Ounas ont fait craquer les locaux dans le dernier quart d’heure. Hormis Lyon, large vainqueur du Sparta Prague (3-0) et désormais qualifié pour les huitièmes de finale , une seule autre équipe s’est imposée : il s’agit de l’Eintracht Francfort. Menés sur le terrain de l’Olympiakos à la suite d’une réalisation signée duYoussef El Arabi, les Aigles ont vite égalisé grâce à Daichi Kamada et ont arraché la victoire dans le temps additionnel, par l’intermédiaire de l’ancienJens Petter Hauge (1-2).West Ham est également passé tout près d’empocher les trois points, avant de céder dans le money time à Genk (2-2). Même s’il a encaissé son premier but dans cette campagne de C3 en début de rencontre (5), Alphonse Areola a ensuite vu ses coéquipiers réagir, dans le sillage d’un Saïd Benrahma intenable. L’ancien Angevin a inscrit un doublé qui aurait pu suffire au club londonien, mais c’était compter sans la malchance de Tomáš Souček, qui a poussé le ballon au fond de ses propres filets (88). À Istanbul, ce sont deux ex-pensionnaires de Ligue 1 qui ont fait le spectacle lors du match entre Galatasaray et le Lokomotiv Moscou (1-1), François Kamano ayant répondu à une très jolie frappe enroulée de Sofiane Feghouli.Ce résultat nul satisfait sans doute davantage les Turcs, toujours en tête du groupe E (celui de l’OM et de la Lazio), que les Moscovites, toujours derniers. S’ils ne peuvent plus aller chercher la première place, que l’OL ne cédera plus, Bröndy et les Glasgow Rangers peuvent encore prétendre au deuxième strapontin qualificatif. Ce jeudi soir, en tout cas, ils n’ont pas réussi à se départager (1-1). Enfin, pendant que Monaco restait muet contre le PSV (0-0) , la Real Sociedad n’arrivait pas à forcer la décision face au Sturm Graz (1-1).Brøndby 1-1 Glasgow RangersGalatasaray 1-1 Lokomotiv MoscouGenk 2-2 West HamLegia Varsovie 1-4 NapoliOlympiakos Le Pirée 1-2 Eintracht FrancfortReal Sociedad 1-1 Sturm Graz