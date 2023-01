Le Napoli assure l'essentiel contre la Sampdoria

Audero - Murillo (Zanoli, e), Rincón, Augello - Verre (Villar, 54e) - Gabbiadini (Đuričić, 46e), Lammers (Montevago, 83e) Entraîneur : Dejan Stanković.



Meret - Di Lorenzo, Min-jae (Rrahmani, 46e), Jesus, Rui - Anguissa (Ndombele, 66e), Lobotka, Elmas (Raspadori, 87e) - Politano (Zieliński, 63e), Osimhen, Kvaratskheliah (Lozano, 63e) . Entraîneur : Luciano Spalletti.

Encore une histoire d'arbitres.Après sa première défaite de la saison en championnat, contre l'Inter (0-1), le Napoli s'est ressaisi en allant choper trois points sur la pelouse de la Sampdoria (0-2).Contrairement à l'hommage de Marassi à Siniša Mihajlović et Gianluca Vialli, le début de match n'est pas tristounet, mais animé. Et sur sa première incursion dans la surface adverse, le Napoli obtient un penalty grâce à la VAR. Problème, la frappe de Matteo Politano vient toucher le poteau d'Emil Audero (4). Dans la foulée, la Samp loupe elle le coche avec Sam Lammers, Manolo Gabbiadini et Valerio Verre. De quoi le regretter, car le leader de Serie A se réveille grâce à un coup de casque d'Osimhen ; puis sur un bon centre de Mário Rui, l'attaquant nigérian prend le dessus sur son adversaire direct et ouvre le scoreButeur pour la 4fois de sa carrière à Marassi, Osimhen est de retour à l'approche de la pause quand il humilie Bram Nuytinck, avant de se faire découper à l'entrée de la surface par Tomás Rincón, qui reçoit un carton rouge (39). En infériorité numérique et menée, l'équipe de Dejan Stanković ne touche plus aucun ballon. De son côté, le Napoli gère et tente sa chance de loin, avant d'obtenir un penalty en fin de match, transformé (cette fois-ci) par Eljif ElmasRendez-vous le week-end prochain pour Napoli-Juventus.