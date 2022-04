Le match que vous n’avez pas regardé : le match des légendes de la Saint-Gobain Football Cup

Poser ses crampons à Clairefontaine, tous les fans de football français en rêvent. Et après tout, pourquoi ne pas le faire en affrontant Frédéric Piquionne, Léa Le Garrec, Fabrice Abriel et Vikash Dhorasoo, avec Darren Tulett aux commentaires ? C’est l’opportunité qu’ont eu des étudiants en école de commerce et d’ingénieur lors de la rencontre d’ouverture de la Saint-Gobain Football Cup. Et c’est le match que vous n’avez pas regardé.

Équipe des légendes 6-6 Équipe des étudiants

Une équipe de légende un peu rouillée

Une palette mode à la mi-temps

Un week-end de recrutement à travers le football

Résultats du tournoi :

Par Loïc Bessière et Tibor Turpin, à Clairefontaine

À peine arrivé dans le calme de Clairefontaine, des dizaines d’étudiants prennent leurs marques dans le domaine. Des étudiants à Clairefontaine ? Oui ! En ce week-end de deuxième tour des élections présidentielles, plusieurs centaines de jeunes en école de commerce ou d’ingénieur ont la chance de se démarquer aux yeux de leurs futurs employeurs dans un tournoi de football et, pour certains, de loger dans le fameux château. Et cela commence dès le vendredi, avec le « match des légendes » . Plusieurs jeunes vont notamment jouer face à Fabrice Abriel, Léa Le Garrec, Frédéric Piquionne, Margot Dumont ou encore Vikash Dhorasoo. L’ancien Havrais est d'ailleurs venu sans ses affaires, ce qui oblige Darren Tullet, au micro, à réclameravec son accent anglais. Impatients de fouler la pelouse, Killian et Louis, étudiants à la Burgundy School of Business de Dijon, ont des étoiles dans les yeux :Au coup d’envoi de la première des trois périodes de trente minutes, première surprise : Frédéric Piquionne promène sa grande carcasse en défense centrale ! Un coup de poker du coach Alex Marius :. Retenez bien son nom car cet éducateur n’est pas venu juste pour la rencontre, mais bien pour prendre ses marques à Clairefontaine !, révèle-t-il. Piquionne, lui, prend cette reconversion avec philosophie., rigole l'ancien avant-centre de Rennes et Saint-Étienne.Il devra faire avec la concurrence d’Alexandre, étudiant à KEDGE. S’il est venu de Marseille, c’est pour se montrer aux yeux du sélectionneur :Les anciens subissent l’intensité des plus jeunes et Vikash Dhorasoo est le premier à le ressentir., lâche-t-il essoufflé en sortant au bout de 20 minutes de jeu. Son entraîneur le vanne, en prenant à partie sa remplaçante :. Pendant ce temps, Séverin, étudiant de l’IESEG Lille se fait, au duel par Piquionne. À la première pause, les jeunes gagnent 2-0.Au bord du terrain pour superviser la rencontre, Philippe Doucet se fait interpeller., demande Lucas, ingénieur chez Saint-Gobain., lance l’ancien de chez Canal+. Les oreilles qui sifflent, le Martiniquais marque dans la seconde qui suit. Le journaliste n’a qu’une condition pour venir à Clairefontaine. Ne pas porter la même veste que Darren Tullet. Il se lâche :ou. Les légendes se réveillent, 4-3 après 60 minutes.La troisième mi-temps n’est pas encore celle de l’apéro. Rusé, Piquionne marque d’un lob du milieu de terrain au coup d’envoi., déplore Lucas, le gardien, après la rencontre. Autre geste de grande classe : le but de Nicolas de l’INSA Lyon, un enchaînement roulette avec une frappe croisée barre rentrante. Le kop lyonnais n’en revient pas :Quelques minutes plus tard, Nicolas redescend sur terre, contrairement à sa reprise de volée qui s’envole sur la lune., crient-ils en chœur.Au coup de sifflet final, aucune des deux équipes n’a pris le meilleur sur l’autre : 6-6. Fabrice Abriel a passé toute la rencontre sur le terrain. Cela ne surprend pas Léa Le Garrec, sa joueuse à Fleury :, rigole Fabrice Abriel. Le milieu de terrain a laissé un autographe à Killian qui repartira à Dijon avec une grosse trace de crampon sur la cuisse :Au-delà d’une très belle affiche, ce week-end est l’occasion pour les étudiants d‘échanger avec leurs futurs employeurs. La Saint-Gobain Football Cup a pour but de repérer des profils dans des situations qui sortent de l’ordinaire. Cette méthode, Julie Lahaye en est fière. Responsable du recrutement au sein du groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux, elle explique queVikash Dhorasoo acquiesce :. Quoi qu’il en soit, tous les jeunes s’entendent sur un point : entre décrocher un stage et remporter le tournoi, tous veulent soulever la coupe.