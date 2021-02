Le jour où Pierluigi Collina a arbitré Lyon-Marseille en Ligue 1

Séminaire à Biarritz, Dieu de l'arbitrage et pâtes natures

« Ce n'était pas Lyon-Marseille qui comptait, l'obsession c'était Collina. »



Le micro, la presque cerise sur le gâteau

« Avoir Collina qui arbitre en France, c'était la cerise su le gâteau. C'était presque deux évènements en un. »



Match banal, arbitre extra

Par Andrea Chazy et Clément Gavard

Tous propos recueillis par AC et CG, sauf mentions





L'histoire ne dit pas si Benoît Millot était devant sa télévision, le 10 janvier 2003. Ce jour-là, l'Altoséquanais fêtait ses 21 ans et rêvait peut-être déjà d'une carrière d'arbitre de haut niveau. Une chose est sûre : il ne savait pas qu'il aurait l'honneur d'être nommé pour diriger la 101rencontre entre Marseille et Lyon près de deux décennies plus tard. Ce dimanche, l'arbitre international français aura le plaisir d'officier sur un OM-OL pour la première fois de sa carrière en championnat. Une belle marque de confiance, mais pas une raison pour lui dérouler le tapis rouge ou le voir faire la Une des journaux. C'est bien connu, les arbitres ne font parler d'eux que lorsqu'ils font des erreurs après les matchs, mais sûrement pas avant. Sauf ce fameux 10 janvier 2003, où le jeune Benoît Millot avait peut-être entendu parler entre deux parts de gâteau d'un Lyon-Marseille de gala, programmé le soir de son anniversaire. Une affiche pour la première place en Ligue 1, entre le 5et le leader, mais le véritable évènement était ailleurs. Ce soir-là, la star du match n'est pas un joueur, c'est un arbitre. Son nom ? Pierluigi Collina.La présence du chauve aux yeux globuleux le plus connu de la planète sur une pelouse de Ligue 1 résulte à la fois d’un heureux concours de circonstances, et d’une volonté des différents acteurs de mettre un coup de polish sur l’élite du championnat de France. Au début de l’année 2003, les arbitres de l'Hexagone mettent le cap au Sud pour un traditionnel séminaire hivernal à Biarritz., rejoue Michel Vautrot, directeur technique national de l'arbitrage français à l'époque.Un discours suivi des actes puisque plusieurs fédérations sont contactées pour mettre à disposition des hommes en noir pour trois rencontres., se remémore Vautrot.Si le retraité n'a pas le souvenir d'avoir immédiatement coché le nom de l'Italien, d'autres assurent qu'il est à l'origine de cette idée de génie., pose Jacques Poulain, nommé observateur de la DTA sur cet OL-OM de janvier 2003.Dans les bureaux de Canal +, le directeur du service des sports Karl Olive se frotte les mains :Moins de six mois après avoir dirigé la finale de la Coupe du monde entre l'Allemagne et le Brésil, au Japon, Pierluigi Collina est attendu par les observateurs de la Ligue 1 comme une rockstar. Plus qu'un arbitre, le Monsieur Propre italien est une icône qui tourne dans plusieurs spots publicitaires de l'autre côté des Alpes. Mieux, il se retrouvera cette même année 2003 sur la jaquette du célèbre jeu vidéo Pro Evolution Soccer 3., assure Jacques Poulain.Il fallait donc mettre les petits plats dans les grands pour recevoir celui qui était considéré comme. Encore plus que d'habitude, il fallait que tout soit parfait, millimétré, pour ne pas que l'image du football français en pâtisse. Jacques Poulain :De cette journée spéciale, ceux qui ont côtoyé l'impressionnant Collina gardent le souvenir d'un homme agréable,, et pas du tout dans la peau d'une star arrogante venue donner la leçon à de simple petits arbitres. Pas vraiment habitué au luxe du Sofitel - les hommes en noir étaient généralement logés dans des Mercure à l'époque -, Eric Dansault n'a pas oublié l'amour de Collina pour les pâteset la pression liée à la surmédiatisation d'un match décidément pas comme les autres., explique-t-il.Loin du stress et de l'appréhension, Karl Olive dispense quelques cours de media training aux hommes en noir pendant leur séminaire à Biarritz à quelques jours de l'affiche OL-OM. Mais surtout, il jubile. Plus les heures passent et plus le directeur des sports de Canal + voit une ribambelle de feux verts s'allumer sur sa route. Celle-là même qui va lui permettre de réaliser un gros coup sur lequel il bosse depuis plusieurs mois : placer un micro sur Pierluigi Collina durant cet OL-OM à Gerland., raconte t-il aujourd’hui.La chaîne cryptée n’est pas la première à vouloir filer un mic’ à un arbitre en France, malgré son statut de diffuseur exclusif qui avait payé « près de 600 millions d’euros » les droits de la Ligue 1 à l’époque pour s’offrir ce plaisir. Six jours avant ce fameux vendredi 10 janvier, TF1 réussit un coup de maître lors d’un OM-Bastia en 32de finale de Coupe de France. Oui, la France entière a pu, en clair, entendre Alain Sars morigéner Sébastien Pérez pour ses tirages de maillot dans ce choc de la Méditerranée remporté par l’OM (2-0).À TF1, le cerveau de l’opération micro s’appelle Christian Jeanpierre :, explique l’ancienne voix des Bleus.Lorsque CJP apprend que Canal s’apprête à renouveler l’expérience avec Collina, six jours après OM-Bastia, l’homme l’assure : il n’est absolument pas dans un esprit de guerre des chaînes.Pour Collina, Karl Olive a une idée qui se rapproche par ailleurs plus du modèle « Duhamel » que l’expérience vécue par Alain Sars, à savoir diffuser un montage de ses propos à la mi-temps et après le coup de sifflet final de cet Olimpico., rejoue le maire (DVD) de Poissy.Mais comme tout cela sonnait trop beau pour être vrai, Pierluigi Collina refuse finalement de porter le micro quelques heures avant le coup d’envoi. Pour les équipes de Canal +, c’est la douche froide. Plusieurs explications sont alors avancées : la première, que le dialogue entre Collina et ses assistants français aurait été compliqué par la présence du micro, rajoutant une forme de pression. Eric Dansault et Richard Delorme, ses deux assistants d'un jour, démontent cette version en cœur : Pierluigi Collina. Autre hypothèse, que personne ne peut (ou ne veut) confirmer aujourd’hui : Collina étant un athlète sponsorisé par Adidas et le patron de l’OM et de la marque aux trois bandes, Robert Louis-Dreyfus, aurait usé de son influence pour faire capoter l'affaire. Car si le PSG est identifié comme étant le club historiquement proche de Canal +, l’OM est davantage le club de TF1..., explique Karl Olive.Le gâteau, c'était le match. Au moment de croiser le fer, l’OM et l’OL sont les deux ténors du championnat. L’OL vient pourtant de se faire sortir par Libourne Saint-Seurin en Coupe de France tandis que l’OM s’apprête à boucler le transfert de Dmitri Sytchev malgré la concurrence féroce du Dynamo Kiev. Cette affiche arrive en plein mois de janvier, au momentcomme a pu le vérifier Richard Delorme en arrivant à la gare de Part-Dieu le jour même., appuie Karl Olive. Cet Olimpico, l’OL l'enlève 1-0 sur un coup de casque de Peguy Luyindula avant la pause. Collina n’aura aucune réelle situation compliquée à gérer., glisse dans un sourire Jacques Poulain, perché dans les tribunes avec son calepin ce soir-là.Après la rencontre, Salomon Olembe expliquera que l’arbitrage de Collina fut. Frank Lebœuf, capitaine de l’OM et un brin chambreur, jugera surtout que. Du côté de ses assistants, et notamment d’Éric Dansault, c’est un coup de cœur :Cet OL-OM restera comme la seule pige de Collina dans le championnat de France, mais celle-ci se retrouvera au cœur d’une discussion plus de dix ans plus tard. Au détour d’un couloir du Matmut Atlantique, soir d’un quart de finale d’Italie-Allemagne à l’Euro 2016, où Karl Olive croisera Pierluigi Collina avec une question qui lui brûle les lèvres depuis trop longtemps : pourquoi a-t-il réellement refusé de porter le micro ? Réponse du divin chauve, dans un sourire :