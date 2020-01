Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

2

Par Steven Oliveira

C’est bien beau de faire le malin chez les amateurs. Mais si vous voulez briller en société et vous faire un peu d’argent, il va falloir passer pro.Vous n’avez pas réussi à choisir le match que vous vouliez voir ce dimanche soir. Et du coup, vous avez fini par regardersur TF1. Et bah pourquoi pas hein.Vous êtes une personne moyenne. Prenez ça comme vous voulez.Vous avez passé six mois en Erasmus à Florence et vous vous prenez pour un Italien depuis. Vous êtes détestable.Avant vous étiez pour Santos, puis le Barça. Et désormais vous êtes à fond pour le PSG. Neymix.Nous sommes ravis d’apprendre que la Serbie a remporté l’ATP Cup, mais ici c’est SoFoot. Pas SoTennis. Alors ça dégage.Vous commencez à être quelqu’un de respectable.Cela fait 20 ans qu’il est pro mais vous ne savez toujours pas écrire son nom. Ce n’est pourtant pas très compliqué : Q-U-A-G-L-I-A-R-E-L-L-A.Alors oui, la Ligue 1 possède l’immense HamariVous êtes supporter de Manchester United et vous ne ratez pas une miette de votre future recrue.Vous êtes fier de taper des chiffres au pif en pagaille pour gratter des bonnes réponses ?No Bundesliga, no party. Tel est votre credo.Vous êtes passé très vite de l’impressionnant à l’inquiétant.Désolé pour « Nikita Rukavytsya » , c’est vrai que c’était petit de notre part.Et oui, dans certaines catégories, Toulouse arrive à gagner des matchs. C’est fou, hein ?Comme Arsène Wenger vous aimez porter des anoraks et les joueurs de moins de 20 ans.Vous n’y connaissez rien en football, mais, en revanche,n’a aucun secret pour vous.Ne vous excusez pas d’avoir une vie plus palpitante que les autres.