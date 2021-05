Le coach de Brøndby communique avec ses joueurs avec un panneau

Brøndby trener Niels Frederiksen med et whiteboard med "keep attacking" under gårsdagens kamp mot Midtjylland?Her er mulighetene mange? pic.twitter.com/IvOrZd9Yar — Unibet Norge (@UnibetNorge) May 10, 2021

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le bord du terrain, chacun son petit truc. Après la glacière de Marcelo Bielsa ou la touillette de Laurent Blanc, découvrez le panneau blanc de Niels Frederiksen.Le coach de Brøndby a en effet fait forte impression lors de la victoire de son équipe face à Midtjylland (3-1) ce dimanche dans le championnat danois. À la 78minute, alors que son équipe mène 2-1 face à une formation de Midtjylland réduite à dix, le coach de Brøndby saisit un panneau blanc sur lequel est indiqué la consigne, et le brandit en direction de ses joueurs. Technique surprenante, mais efficace : quelques minutes plus tard, Brøndby marque de nouveau et sécurise une victoire qui lui permet de revenir à un point du leader et adversaire du soir Midtjylland.Ça ne vaut pas les supporters de Magdebourg et leurs flèches en direction du but , mais c'est pas mal quand même.