Le Betis écrase Valence et s'installe sur le podium

Real Betis (4-2-3-1) : Bravo - Montoya, Pezzella, V. Ruiz, Á. Moreno - W. Carvalho (R. González, 84e), G. Rodríguez (Guardado, 63e) - Canales, Fekir (Ruibal, 74e), Juanmi (Joaquín, 74e) - Iglesias (Willian José, 84e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Valence (4-4-2) : Cillessen - Foulquier, Gabriel Paulista (Diakhaby, 45e+3), Alderete, Gayà - Guedes (M. Vallejo, 75e), Wass (Račić, 75e), Guillamón, J. Vázquez (Musah, 60e) - Duro (H. Costa, 60e), Marcos André. Entraîneur : José Bordalás.

Valence fessée pour ses bêtises.L'entame est pourtant valencienne au Benito Villamarín. Le jeunot Vázquez (18 ans), plus habitué à la réserve, réveille Bravo (5) et less'installent chez les. Sauf qu'Alderete décide de lancer le Betis devant 43 100 supporters aux anges : d'un tacle mal maîtrisé, il mord la ligne des 16 mètres et embarque Iglesias. Après passage par la case VAR, le même monsieur Iglesias se fait justice lui-même d'un contre-pied coquin, sur penalty. Valence réplique timidement par Marcos André (21), moment choisi par les hôtes pour doubler la mise, à la suite d'un contre éclair rondement mené par le trio offensif Fekir-Canales-Juanmi et conclu par Iglesias, qui signe un doublé en affirmant sa ressemblance physique avec MitroglouLes hommes de Bordalás se donnent le droit d'y croire durant quinze minutes d'interlude, grâce à Gabriel Paulista qui - bien que commotionné - prend le meilleur dans les airs sur un Bravo attentiste. Mais le Betis ne compte pas descendre de son nuage : le corner de Fekir trouve Pezzellapour faire mouche dans la surface. Valence plie les gaules pour de bon, lorsque Juanmi pousse l'entrant Diakhaby à la faute et cuisine CillessenDésormais troisième de Liga ex æquo avec son rival sévillan (mais avec un match en plus), le Betis jubile. Septième match sans victoire pour Valence en revanche, où la crise couve.