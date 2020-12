Le Barça souffle Valladolid, Messi détrône Pelé

AH

Que ça vous plaise ou non, Lionel Messi est plus fort que le roi Pelé. C'est en tout cas ce que disent les chiffres à l'issue de la promenade barcelonaise à Valladolid.Auteur de son 644e but avec le FC Barcelone, Lionel Messi est devenu l’homme ayant le plus marqué dans un même club sur la pelouse de Valladolid, devant Pelé et ses 643 pions avec Santos, à peine. Pour cela, l’Argentin, très impliqué et remuant dès le coup d’envoi, a toutefois dû patienter plus d’une heure. Il a alors profité d’un bon travail de De Jong, magnifié par une passe madjer-talonnade de Pedri pour s’infiltrer dans la surface et croiser sa frappe du gauche. Un geste réalisé des dizaines de fois, qui lui offre ce record symbolique. Et un but franchement mérité pour Messi qui avait jusque-là manqué de réussite (6), ou buté sur Masip et sa main ferme (20, 36, 57). A défaut de marquer, le sextuple ballon d’or avait toutefois fait marquer Clément Lenglet, en déposant un centre sur la tête du défenseur françaisQuelques minutes plus tard, Lionel Messi a aussi été à l’origine de l’action du break, histoire de mettre ses troupes à l’abri avant la pause. Au terme d’une action collective limpide, c’est lui qui décale Dest dans la surface, lequel centre fort vers Braithwaite. La soirée se passait donc plutôt bien avant ce record. Ronald Koeman s’était même permis une folie au coup d’envoi : aligner trois défenseurs centraux dans en 3-4-3 qui a eu fière allure contre le 18e de Liga. Et qui a aussi eu le mérite de mettre en valeur De Jong et Pjanic au milieu, sans parler de Dest, intenable à droite. Dans ce système inédit, et avec plusieurs de ses cadres sur le banc (Griezmann, Busquets, Coutinho…), Barcelone a convaincu contre un faible Valladolid, et revient à deux points du podium dans cette Liga illisible à cause du Covid.Masip - Hervias, Fernandez, Sanchez, Martinez - Herrero (Mesa, 57), Alcaraz, Jota (Orellana, 57), Plano (Perez, 57) - Weissmann, De Sousa (Toni Villa, 46).Sergio Gonzalez.Ter Stegen - Lenglet, Araujo (Umtiti, 71), Mingueza - Alba (Firpo Junio, 71), De Jong (Busquets, 71), Panic, Dest - Pedri (Coutinho, 81), Messi, Braithwaite.Ronald Koeman.