Le Barça fait tomber la Real Sociedad

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Dest, Araujo, Mingueza (Lenglet, 79e), Alba - Busquets (Carles Aleñá, 66e), De Jong, Pedri (Pjanić, 74e) - Messi, Griezmann (Trincão, 66e), Braithwaite. Entraîneur : Ronald Koeman.



Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Gorosabel, Le Normand (Sagna, 85e), Zubeldia, Monreal - Merino, Zubimendi, Guevara (Navarro, 56e) - Portu (Isak, 64e), Willian José, Januzaj (Barrenetxea, 56e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

SoiréeDu jeu, de beaux buts, un joli match, et à la fin c'est le Barça qui gagne. Trois jours après la purge contre Levante, on a retrouvé desenthousiasmants pour battre le leader de la Liga.Barcelone poursuit sa remontée au classement. Face à une Real Sociedad bonne surprise de ce début de saison de l'autre côté des Pyrénées, Lionel Messi et sa bande ont sorti une prestation réjouissante pour l'emporter. Tout avait pourtant mal débuté puisque ce sont les Basques qui trouvent la faille les premiers : à la suite d'un corner, Portu joue le une-deux avant de décaler Willian José face au but (). Ce Barça dans le dut ne se laisse pourtant pas le temps de douter, dans le sillage d'un Pedri omniprésent dans le cœur du jeu et d'un Jordi Alba doublement décisif. D'un enroulé pied droit en pleine lucarne d'abord pour égaliser (), puis d'un centre au millimètre pour Frenkie de Jong, dont le but est validé par la VAR ().Le jeu barcelonais est plaisant et les occasions de faire le break sont là. Après avoir déjà trouvé la barre en première période, Antoine Griezmann n'a pas trouvé l'inspiration aux vestiaires, et manque deux balles de match coup sur coup avant de laisser les copains se débrouiller sans lui. Car la Sociedad finit fort et oblige son adversaire à défendre son avantage, sans qu'Isak, Merino ou Willian José ne puissent convertir cette domination. Pedri se mue en héros de l'autre côté du terrain en sacrifiant sa hanche sur le poteau pour sauver devant sa ligne. Lionel Messi n'a plus qu'à surveiller le chrono dans l'attente d'un succès qui ramène le Barça à six points de son adversaire du soir, avec deux matchs en moins au compteur.Le record de Pelé peut attendre encore un peu.