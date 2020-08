La Roma fait casquer la Juve

Face à une Roma assurée de sa cinquième place au coup d'envoi, la Juve n'a même pas jugé bon de se rassurer avant son 8e de finale retour de C1 contre Lyon, dans une semaine. Pire : elle a trouvé le moyen de concéder une défaite sèche et d'encaisser 3 buts après avoir ouvert le score. Quant à ses lancinantes lacunes dans le jeu, elles n'ont pas disparu, bien au contraire. Triste fin de championnat pour un champion décidément bien pâle.

Juventus (4-3-3): Szczęsny (72e, Pinsoglio) - Danilo, Rugani, Bonucci (51e, Demiral), Frabotta - Muratore, Matuidi, Rabiot (51e, Ramsey) - Bernardeschi (72e, Olivieri), Higuaín (79e, Vrioni), Zanimacchia. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Roma (3-4-2-1): Fuzato - Ibañez (56e, Jesus), Smalling, Fazio - Zappacosta, Villar, Cristante (56e, Santon), Calafiori - Zaniolo (56e, Ünder), Perotti (73e, Kluivert) - Kalinić. Entraîneur : Paulo Fonseca.

L'histoire aurait été belle. Elle aurait été une ode à la pugnacité, à la persévérance, à la résilience. 36minute : suite à un corner de la Roma repoussé par Szczęsny, Riccardo Calafiori arme sa volée à hauteur de hanche et envoie une émeraude d'une pureté absolue dans la lucarne adverse. Il y a un peu moins de deux ans, le jeune louveteau alors âgé de 16 piges était pourtant donné perdu pour le football, brisé par une infâme blessure qui lui avait rompu tous les ligaments du genou. 22 mois plus tard, Calafiori ne s'est pas contenté de réapprendre à marcher : le voilà qui croit marquer pour son premier match avec les pros, en Serie A, face à la grande Juventus de Turin. Quelques secondes de pure extase... que l'arbitre central anéantit brutalement : son assistant lui a signalé que le corner avait franchi la ligne de but et n'est donc pas valide. Douche froide pour Calafiori. Mais comme ce gamin est visiblement fait d'un autre bois, il ne lui faut pas plus de huit minutes pour se remettre en selle et repartir de plus belle alors que le score est de 1-1 : crochet sur Danilo dans la surface, penalty provoqué, 2-1 pour la Roma, qui ne sera plus rattrapée, et accentuera même son avance. Merci pour ce moment, Riccardo.Et l'histoire n'en est rendue que plus belle par son côté inattendu. 5minute de jeu : la Juve prend déjà les commandes grâce à Higuaín, buteur de près suite à une remise délicieuse de Rabiot sur corner. Cette Juve-là n'est évidemment pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais face à une Louve qui n'a plus rien à jouer et qui a envoyé ses seconds couteaux à l'Allianz Arena, on se dit que les locaux peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Erreur : c'est plutôt l'Olympique lyonnais qui peut pioncer tranquille, à une semaine du 8de finale retour de C1 contre la Vieille Dame. Cette dernière, bien que remaniée elle aussi et privée d'un Cristiano Ronaldo préservé , a une nouvelle fois fait étalage de ses grosses carences actuelles : pas de créativité, pas de mouvement, pas de sérénité derrière. La Roma, ainsi, n'a même pas à pousser pour trouver l'égalisation, grattée par Kalinić d'une tête sur corner. La suite est connue : le spécialiste des penaltys Perotti fait fructifier l'opiniâtreté de Califioriet voilà comment on retourne une Juve de ce faible standing sans même avoir à forcer.Après la mi-temps, l'orage continue de gronder de plus belle et nulle doute que lespréfèrent cela à la bronca que n'aurait pas manqué de lui réserver ses. Car ce ne sont pas les hommes de Maurizio Sarri qui daignent se réveiller mais bel et bien ceux de Paulo Fonseca qui continuent leur forcing. Szczęsny est obligé de claquer la superbe volée de Kalinić (49), mais le Polonais ne pourra rien devant Perotti, qui signe un doublé pépère suite à un rush en solitaire du mastoc Zaniolo. Si la Juve fait semblant d'y mettre du sien et se rapproche des cages du débutant Fuzato, touchant même le poteau par l'entrant Ramsey à l'heure de jeu, le coeur et les qualités n'y sont pas. Drôle de fin d'exercice, et drôle de manière de préparer un 8de finale retour de C1. Lyon peut sourire.