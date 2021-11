La Premier League change son calendrier en vue de la prochaine Coupe du monde

The Premier League calendar has been re-jigged to accommodate the 2022 Qatar World Cup ?? — BBC Sport (@BBCSport) November 12, 2021

AL

Il arrange tout le monde, ce Mondial en plein hiver. Didier Deschamps s’en était plaint récemment , la programmation de la Coupe du monde 2022 ne laissera pas beaucoup de temps de préparation aux sélections. Surtout, ce Mondial arrivera en pleine saison, alors que les joueurs seront tous concentrés sur leurs performances en club. Pour y remédier, la Premier League a annoncé ce jeudi avoir modifié son calendrier de la saison 2022-2023 afin de laisser les joueurs pouvoir être tous disponibles pour leurs équipes nationales. Le championnat anglais s’arrêtera ainsi le 12 novembre 2022 et reprendra le 26 décembre 2022.Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, ce qui laisse donc très peu de temps de repos pour les joueurs entre leur dernier match en club et le début des échéances en sélection. La saison de Premier League débutera également une semaine plus tôt que d’habitude, à partir du 6 août, et terminera une semaine plus tard qu’à l’accoutumée, finissant le 28 mai.Bon courage aux joueurs.