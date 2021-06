La liste définitive de l'Italie pour l'Euro sans Mancini et Pessina

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mancini ne veut pas que son homonyme lui fasse de l'ombre.Elle aura mis énormément de temps à sortir, mais l'Italie, qui ouvrira le bal de l'Euro 2020 dans moins de dix jours maintenant, a enfin dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la compétition tard ce mardi soir. L'escouadevoit Roberto Mancini renoncer à Gianluca Mancini (AS Roma) et Matteo Pessina (Atalanta), après avoir déjà écarté Moise Kean (PSG) , mais aussi Alessio Cragno (Cagliari), Cristiano Biraghi et Gaetano Castrovili (Fiorentina), ainsi que Manuel Lazzari (Lazio) et Vincenzo Grifo (Fribourg).Las'appuiera sur son duo Leonardo Bonucci-Giorgio Chellini (Juventus), épaulé par Alessandro Bastoni (Inter Milan), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et les deux Parisiens Alessandro Florenzi et Marco Verratti, qui devrait toutefois manquer le début de l'Euro . Le maître à jouer se nomme Nicolò Barella (Inter Milan), alors que l'attaque a fière allure avec son trio Federico Chiesa (Juventus) - Ciro Immobile (Lazio) - Lorenzo Insigne (Napoli). Une seule réelle surprise : Giacomo Raspadori (Sassuolo), qui connaîtra ses toutes premières sélections s'il est amené à entrer en jeu.Gare aux oreilles le 11 juin prochain, au moment duface à la Turquie.