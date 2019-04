L'Ajax secoue la Juventus

Porté par une énergie folle, l'Ajax a poussé dans ses retranchements la Juventus. Les Italiens ont dû s'en remettre à un coup de casque de Cristiano Ronaldo pour calmer la furie batave. La manche retour s'annonce explosive.

Ajax (4-2-3-1) : Onana - Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (Ekkelenkamp, 75e), De Jong - Ziyech, van de Beek, Neres - Tadić. Entraîneur : Erik ten Hag.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Matuidi (Dybala, 75e) - Bernardeschi (Khedira, 90e+2), Mandžukić (Douglas Costa, 60e), Ronaldo. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Comment apprécier ces œuvres où la couleur, la fraîcheur et la maîtrise monopolisent l’attention face à une composition plus classique, sobre, mais efficace ? C’est tout le dilemme qu’ont proposé l’ Ajax et la Juventus ce mercredi soir. Car les Néerlandais ont affiché une nouvelle fois un visage réjouissant, de par leur volonté et leur croyance indéfectible en leurs principes de jeu. Mais la Juve a finalement résisté au fort courant pour apporter petit à petit sa propre touche à la partie. Avec un petit peu de distance et de perspective, c’est donc un ensemble nuancé qu’il faudra analyser. Mais tout cela ne prendra son sens qu’au match retour, mardi prochain à Turin.Ce quart est un rendez-vous d’esthètes. Le tour précédent, entre le chef-d’œuvre ajacide face au Real ou laturinoise face à Atlético , ne peut permettre d’affirmer le contraire. Bref, entre Néerlandais et Italiens, il y a de quoi discuter croûtes. Mais dans un stade chauffé à blanc et rouge de plaisir, ce sont pourtant les visiteurs qui sortent le plus rapidement leurs ustensiles : Federico Bernardeschi offre un premier jet qui file à deux doigts du cadre (2). Pas de quoi faire paniquer les compatriotes de Rembrandt, Van Gogh et Mondrian, la toile n’attend que d’être tendue progressivement. Un pressing haut en couleur qui permet de voir Donny van de Beek trimbaler ses pinceaux dans le visage de Cancelo jusque dans la surface. L’ Ajax sort ses tubes préférés : un maillage ultra serré, mobile à souhait, une récupération haute, une projection précise et un danger de tous les instants. C’est ainsi que Hakim Ziyech se retrouve à quatre reprises en position d’envoyer des gouaches de sa patte gauche, dont une qui nécessite une belle détente de Szczęsny (18).Le plan offensif est simple : une fixation dans la densité, des combinaisons à 5 joueurs dans le petit espace, un appui sur Tadić qui varie les plaisirs entre roulettes, des déviations ou passes laser, et une finition. C’est ainsi que Van de Beek se retrouve seul au point de penalty, mais voit sa frappe du gauche lécher le poteau (25). De l’impressionnisme à l’état pur. Assommée, la Juve retrouve ses esprits, mais Bernardeschi se fait à chaque fois rattraper par la jeune garde batave, De Ligt ou De Jong, auteurs de deux retours XXL. Mais l’art est aussi un milieu d’incompris, et au moindre doute qui s’installe, il y a un Cristiano Ronaldo qui impose un retour à la réalité dans sa version la plus crue. Après une touche dans son propre camp, le Portugais s’appuie sur son compatriote Cancelo, qui le lui remet directement dans la surface. Sa tête peinturlurée trouve la mire pour repositionner la Juventus correctement sur son chevalet (0-1, 45). Une leçon de réalisme.La première couche était déjà sublime. La seconde ne promet rien d’autre. Et il ne faut que quelques secondes et un bloc amstellodamois plus étiré pour que David Neres s’engouffre dans la défense turinoise. Sur son pied droit, le Brésilien trouve le petit filet opposé (1-1, 47) et déclenche une nouvelle vague de folie. Même si Tagliafico insiste de loin (48), les débats se sont rééquilibrés. Le champion d’ Italie est proche de faire parler la poudre sur coup franc, mais Bentancur n’est pas assez bousculé dans la surface pour obtenir un penalty. Qu’importe, l’air se fait plus respirable au cœur du jeu, la Juve remet de l’ordre sur son plan de travail, et les frappes hollandaises se font de moins en moins précises.Mais le génie des Hollandais permet de voir des inspirations soufflantes. Comme cette transmission de Ziyech vers Tadić, qui envoie d’une talonnade le rookie Ekkelenkamp plein champ face à Szczęsny (83). Le Polonais est robuste pour mieux libérer Douglas Costa . D’un double contact, le Brésilien transperce le côté gauche, s’infiltre, mais touche le poteau opposé (84). Une accélération à l’image de la dynamique de la Vieille Dame : crescendo. Et le centre fuyant de João Cancelo est proche de surprendre Onana (88). Bloqués dans la surface, Tagliafico puis Tadić sont obligés de laisser à Douglas Costa la dernière touche de cette pièce : une virgule débouchant sur un petit pont, comme une dernière respiration avant la semaine prochaine.