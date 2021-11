La Fiorentina fait trébucher Milan

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi - Bonaventura (Castrovilli, 69e), Torreira, Duncan (Maleh, 90e+3) - Callejón (González, 69e), Vlahovic, Saponara. Entraîneur : Vincenzo Italiano.



Tătărușanu - Kalulu (Florenzi, 57e), Gabbia, Kjær, Hernandez - Tonali (Bennacer, 74e), Kessié - Saelemaekers (Messias, 57e), B. Díaz (Giroud, 57e), Leão (Krunić, 80e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

Un de chute pour lesL'AC Milan a concédé sa première défaite de la saison en Serie A et manque l'opportunité de chiper la tête du classement au Napoli. La faute à une Fiorentina joueuse et efficace sur ses terres.Un calvaire débuté par une bourde de Tătărușanu, suppléant de Maignan, blessé. Sur un corner, le portier roumain relâche le cuir et Duncan est plus prompt que Gabbia pour le pousser au fond. Mais si la tête de Vlahovic s'envole au-dessus (18), c'est peu à peu le Milan qui prend le contrôle du jeu face à des Florentins qui ne refusent jamais les coups qui se présentent à eux. Tonali fait briller Terracciano (21), mais c'est bien Leão qui est le plus dangereux (30, 35). Zlatan Ibrahimovic manque pour sa part le cadre (42), avant de voir Saponara nettoyer la lucarne de Tătărușanu juste avant la pause, pensant alors certainement faire un grand pas vers la victoireLes hommes de Stefano Pioli n'ont pourtant pas dit leur dernier mot : Ibra manque encore le cadre (51), tout comme Leão (53). Pire, lacreuse même encore l'écart à l'issue d'une magnifique action de Vlahovic, parfait au moment d'exécuter la sentence. Oui mais voilà, les locaux se remettent dans le dur tous seuls avec un ballon offert à Ibrahimovic, qui n'en demandait pas tant pour retrouver quelque peu le sourire. Le Suédois auteur d'un doublé dans la foulée, grâce à l'excellent travail de Théo Hernandez côté gauche. Mais la remontée folle tombe à l'eau sur une nouvelle erreur défensive, cette fois signée Hernandez, qui permet à Vlahovic de repartir lui aussi avec un doublé. Malgré le but contre son camp de Venuti dans les derniers instants après une tête d'Ibrahimovic sur la barre, la Fiorentina s'offre un succès de prestige.L'Inter et Naples ont le sourire, avant de s'affronter ce dimanche.