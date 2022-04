La FFF demande de l’aide à l’État, et du chocolat aussi ?

Cela fait des mois qu’on l’avait prédit : la FFF éprouve les plus grandes difficultés du monde à vendre les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France pour la période 2022-2028. La faute à une fusion entre les deux principaux diffuseurs. Résultat, l’instance du football en vient à demander de l’aide à l’État, seul capable de la sauver de cette situation.

Encore et toujours une histoire d’argent

S’il vous plaît, messieurs les agents de l’État, à l’aide

Un France-Danemark commenté par Fabien Lévêque ?

Par Pierre Rondeau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trois millions et demi d’euros, c’était le prix qu’avaient négocié TF1 et M6 pour diffuser, successivement, chaque match de l’équipe de France, hors Coupe du monde et Euro. Soit un peu plus de 33 millions d’euros par an perçus par la Fédération française de football en 2021, et autant d’argent lors des six dernières années. Ce contrat, négocié en amont par l’UEFA, à travers la société de marketing CAA Eleven, permettait d’assurer à la FFF des liquidités en masse et d’équilibrer un budget proche des 240 millions d’euros.Seulement, ce beau tableau risque de gravement s’écorner avec la prochaine cession de droits. Pour l’instant, aucun diffuseur n’a été trouvé, et personne n’a officialisé la diffusion de la prochaine Ligue des nations, en juin prochain, et les matchs de préparation avant le Mondial au Qatar. Personne parce que les historiques TF1 et M6 travaillent actuellement à une fusion et, par leur entente et leur collaboration, mettent à mal la logique de concurrence et d’enchère dans la vente.Bien que l’autorité de la concurrence ait été alertée d’un tel problème et qu’on l’aurait sensibilisée à un risque de distorsion concurrentielle et de connivence, rien n’y fait et aucune n’a, jusqu’ici, accepté le prix de réserve fixé par la FFF, à 3,5 millions la rencontre. C’est seulement 2,4 millions d’euros qui auraient été proposés, moins que les rencontres de l’équipe de France de rugby, diffusées l’après-midi sur France Télévisions. Certains observateurs ajouteraient, en coulisses, que la somme exigée serait excessive face aux audiences pas vraiment importantes de l’équipe de France. Lors des matchs amicaux ou de la Ligue des nations, sans enjeu ni importance, la sélection capterait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs, soit 26% de parts de marché sur le créneau horaire, contre plus de 36% pour le XV de France.D’ailleurs, selon le magazine, TF1 et M6, encore eux, souhaiteraient se positionner sur le prochain appel d'offres du tournoi des VI Nations, pour accaparer les droits de diffusion, historiquement détenus par France Télévisions. C’est le fonds d’investissement CVC Partners (oui, les mêmes derrière l’entité commerciale de la LFP), en partie propriétaire de la compétition, qui pousserait pour valoriser les lots. Remplacer le foot par le rugby donc. Tout cela ne ferait pas les affaires de la FFF. D’abord parce que la fusion de la une et de la six a altéré la concurrence, personne n’est venu surenchérir, personne en clair en tout cas, car les matchs des Bleus doivent obligatoirement être diffusés gratuitement. Et qu’ensuite, ces deux ont pu s’entendre sur un prix de base faible. Enfin, parce que le foot en prime time en clair, sans enjeu, mais national, attirerait de moins en moins.Alors que faire ? Eh bien la FFF en a tout simplement appelé à l’aide de l’État et l’a supplié de faire en sorte que France Télévisions se positionne afin de faire monter les enchères et, pourquoi pas, inciter M6 et TF1 à proposer plus. Ce à quoi l’État a répondu :Non, l'État ne peut rien faire, et encore heureux. L'État ne peut pas, au nom de l’indépendance des médias, imposer aux services commerciaux de France Télévisions de se positionner et de faire une offre supérieure à celle du marché, dans le seul but de satisfaire les finances de la FFF. Rappelons tout de même qu’une partie du service public est financée par nos impôts, à travers la redevance. Et que cette dernière pourrait être amenée à disparaître, comme l’a proposé le candidat à sa propre réélection, Emmanuel Macron, lors d’un discours de campagne. Sans redevance, c’est un budget fragilisé et une incapacité à garantir un contrat de plus de 15 à 30 millions d’euros par an.Alors certes, cela a été précisé en interne, l’État a répondu à la Fédération que la télévision publique pourrait parfaitement, et librement, se déclarer, si et seulement si cela entrait en équilibre avec son budget. Quand on sait que France Télévisions hésite aujourd’hui à se positionner pour les droits de la Coupe de France, à 22 millions d’euros, partagés avec la chaîne Eurosport, on se dit que rien n’est fait.Mais avec la perspective d’un développement et d’un accaparement du rugby sur les antennes de TF1 – qui a déjà les droits de la Coupe du monde 2023 – et de M6, avec le VI Nations, pourquoi ne pas envisager un transfert ? On passerait du rugby de France 2 à TF1 et du football de M6 à France 2. La chaîne publique perdrait l’ovalie, abandonnerait les matchs de Coupe de France et se consacrerait uniquement sur les rencontres des Bleus. L’équipe de France de football sur le service public, cela aurait au moins le mérite de satisfaire certains gauchistes. On pourra néanmoins rappeler que si cela venait à arriver, ça serait seulement dans une logique inflationniste, via l’intervention de l’État pour faire grossir la concurrence et gonfler le prix du marché. De la pure spéculation soutenue par le service public, par nos impôts afin de satisfaire la Fédération. Est-ce que c’est vraiment ce que l'on veut ?Après tout, si ça restait sur TF1 et M6, quelles seraient les conséquences d’un foot français vendu à 2,5 millions d’euros la rencontre ? Moins d’argent pour les prestataires ? Moins d’argent pour les dirigeants ? Moins de prime de match pour les joueurs ? Serait-ce vraiment grave ?