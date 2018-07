La Croatie passe la troisième contre l'Islande

L'Islande a été timide, puis l'Islande a sorti les muscles et a été séduisante. Mais l'Islande a été punie, et est éliminée. La Croatie tient sa vengeance face à l'équipe qui l'avait envoyée en barrages qualificatifs pour ce Mondial.

Des escarmouches vikings...

... à la contre-offensive slave

Islande (4-2-3-1) : Halldorsson - Saevarsson, Ingason, R. Sigurdsson, Magnusson - Bjarnason, Gunnarsson, Hallfredsson, Gudmundsson, G. Sigurdsson - Finnbogason. Sélectionneur : H. Hallgrimsson.



Croatie (4-4-2) : L. Kalinić - Jedvaj, Ćaleta-Car, Ćorluka, Pivarić - Badelj, Modrić - Perišić, Kovačić, Pjaca - Kramarić. Sélectionneur : Z. Dalić.

Par Adrien Hémard

52minute. Les troupes croates sont malmenées par les Vikings. Les Islandais jouent crânement leur chance et assiègent le but de Kalinić. Mais en une minute, Badelj réveille l’équipe au damier. D’abord avec une frappe soudaine qui s’écrase sur la barre islandaise, mais surtout sur une reprise de demi-volée dans la minute suivante. À la suite d'un bon débordement sur son côté gauche, Perišić voit son centre dévié. Après avoir pris de la hauteur, le ballon redescend à proximité du point de penalty où Badelj reprend instantanément. Bousculée, dominée, la Croatie prend l’avantage, et l’ Islande perd espoir. Surtout que le Nigeria vient d’égaliser contre l’ Argentine . Il se passera d'autres choses durant cette rencontre, mais cette dernière est en vérité déjà terminée.Pour entamer ce match décisif, les deux sélectionneurs adoptent des approches différentes. Et pour cause : la Croatie est quasiment qualifiée, tandis que l’ Islande doit absolument gagner. Côté islandais, on revient donc à un solide 4-5-1 qui exclut l’attaquant Böðvarsson du onze, remplacé par le milieu Hallfreðsson. Côté croate, Dalić procède à pas moins de neuf changements pour faire tourner, mais aussi éviter des suspensions à plusieurs cadres (Rakitić, Mandžukić...). Et le début de match en pâtit. Alors que les Islandais craignent l’armada au damier et sa qualité technique, les Croates posent le pied sur le ballon et se cherchent. Avec peu de succès. Le manque d’automatisme entre les remplaçants habituels encadrés par Modrić et Perišić est flagrant. En face, les Islandais tentent quelques coups sur des contres rapides. Sans plus de résultat.Mais les Islandais descendent des Vikings, réputés pour être des assaillants redoutables et non une tribu attentiste recroquevillée en défense. Dès la 25minute, les joueurs de Hallgrimsson le rappellent. Avec d’abord la spécialité locale : la touche longue de Gunnarsson. Mais Sigurðsson est trop court pour reprendre la déviation de Magnusson. Ce dernier enchaîne avec une tête au ras du poteau, avant un coup franc de Sigursson capté par Kalinić, et une double occasion sur corner. Bref, les Vikings accélèrent, mais leurs coups de drakkars ne percent pas les fortifications croates, héritées des Slaves. Valeureux, les Islandais multiplient les escarmouches et passent tout prêt de la libération sur une frappe enroulée de Finnbogason, imité ensuite par Gunnarsson, lui aussi écœuré par Kalinić. Timides en début de match, les Islandais dominent, dans le jeu, une Croatie attentiste. Mais pas au tableau d’affichage.La seconde période repart sur les mêmes bases : une Islande conquérante face à une Croatie à peine plus concernée. Mais les Nordiques peinent à se montrer dangereux malgré quelques situations sur corner. C’est le moment choisi par Badelj pour assommer les espoirs islandais (52). En apparence seulement. Car une fois le coup encaissé, les Vikings repartent à l’assaut de plus belle. Comment ? Encore par leur arme fatale : les touches longues. Sur l’une d’entre elles, Kalinić est poussé à la parade. Lerésonne de nouveau et transcende des hommes qui voient Bjarnason rater une énorme occasion seul aux six mètres (72).Cependant, ce spectacle ne convient pas aux dieux nordiques, qui interviennent dans la partie. À peine entré en jeu, Dejan Lovren commet une main évitable et concède un penalty inespéré pour l’ Islande . Sigurðsson s’avance et redonne espoir à tout un peuple en ajustant Kalinić, qui s’incline enfin (75). À un but partout, les Islandais se reprennent à rêver. Surtout quand l’ Argentine reprend l’avantage contre le Nigeria à la 87. Trop tard : les Vikings ont laissé passer leur chance et épuisé leurs forces. La Croatie garde le contrôle de la rencontre, se procure les meilleures occasions en fin de match et finit par être logiquement récompensée sur une percée de Perišić (89). Battue et reléguée à la deuxième place des éliminatoires par l’ Islande , la Croatie tient sa revanche. Et affrontera le Danemark en huitièmes.