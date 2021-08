La composition des chapeaux de la C3 et de la C4

159

Ligue Europa :

Ligue Europa Conférence :

Un tirage qui sent bon l’Estonie et le Kazakhstan.Cocorico, un club français a le meilleur coefficient UEFA de la C3 : l’OL. Les Lyonnais seront accompagnés de Monaco dans le chapeau 1 lors du tirage de la Ligue Europa ce vendredi (13h30). Un avantage certain, même si la magie du hasard peut vous réserver un groupe plus costaud que celui du LOSC en Ligue des champions. Leicester ou le PSV dans le chapeau 2, West Ham ou le Betis dans le chapeau 3, et Galatasaray dans le pot 4. L’OM, placé dans le chapeau 3, pourrait tirer du lourd compte tenu de la composition du pot 1 : Naples, Leverkusen, Lazio...Dans l’autre Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, le Stade rennais devrait avoir l’horizon un peu plus dégagé. Pour la première édition de cette C4, les Bretons, dans le chapeau 2, ne sont pas à l’abri de l’AS Rome ou de Tottenham. À part ça, les clubs gibraltariens et slovaques tendent les bras à Bruno Genesio. Au moins, ça fera des déplacements sympas.Et le champion de Slovénie est dans le chapeau 4 aussi. Quelle vie !Naples (ITA)Leverkusen (ALL)Dinamo Zagreb (CRO)Lazio (ITA)Olympiakos (GRE)Braga (POR)Celtic (ECO)Eintracht Francfort (ALL)Étoile rouge de Belgrade (SER)Leicester (ANG)Glasgow Rangers (ECO)Lokomotiv Moscou (RUS)Genk (BEL)PSV Eindhoven (HOL)Ludogorets Razgrad (BUL)West Ham (ANG)Real Sociedad (ESP)Betis Séville (ESP)Fenerbahçe (TUR)Spartak Moscou (RUS)Sparta Prague (RTC)Rapid Vienne (AUT)Galatasaray (TUR)Legia Varsovie (POL)Midtjylland (DAN)Ferencváros (HON)Royal Antwerp (BEL)Sturm Graz (AUT)Brøndby (DAN)AS Rome (ITA)Tottenham (ANG)FC Bâle (SUI)Slavia Prague (RTC)FC Copenhague (DAN)La Gantoise (BEL)AZ Alkmaar (HOL)LASK (AUT)Feyenoord Rotterdam (HOL)Qarabağ FK (AZE)Maccabi Tel-Aviv (ISR)PAOK Salonique (GRE)Partizan Belgrade (SER)CFR Cluj (ROU)Zorya Louhansk (UKR)Union Berlin (ALL)CSKA Sofia (BUL)Vitesse Arnhem (HOL)Slovan Bratislava (SLQ)FK Jablonec (RTC)Alashkert FC (ALB)Flora Tallinn (EST)Kaïrat Almaty (KAZ)Lincoln Red Imps (GIB)Randers FC (DAN)Omonia Nicosie (CHY)Anorthosis Famagouste (CHY)Helsinki JK (FIN)Maccabi Haifa (ISR)FK Bodo Glimt (NOR)NS Mura (SLO)