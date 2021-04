La jolie boulette d'Unai Simón avec l'Espagne

¡Gol de Halimi! Unai Simón, que trataba de salir con el balón jugado pierde el balón y el jugador de la FF de Kosovo marca el primero para su selección #DestinoCatar2 España1 FF Kosovohttps://t.co/fmlspZVeiC pic.twitter.com/FkYZfCIkO8 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) March 31, 2021

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Simon and Garfunkel chantaient, mais Unai Simón est seul dans son malheur.Le portier espagnol a failli coûter cher aux siens face au Kosovo. Alors que sa sélection maîtrisait tranquillement le match après avoir fait le break, le joueur de l'Athletic Club a commis une énorme erreur amenant un but kosovar. En voulant couper une passe en profondeur à l'extérieur de sa surface, il loupe complètement son contrôle et envoie le ballon à 40 mètres de ses cages. Le portier basque ne voit pas le problème et fonce tête baissée à la poursuite du cuir, désertant totalement sa fonction. Pas de bol, Besar Halimi traîne par là. Le milieu du SV Sandhausen tente alors sa chance par un lob vicieux et trompe les défenseurs espagnols qui essayaient en vain de rattraper la cagade de leur gardien. Et cela donne un pion splendide.Une erreur qui ne remet pas en cause la place de Simón - qui fêtait sa sixième sélection - dans l'équipe selon son sélectionneur Luis Enrique., a-t-il réagi après la rencontre. Une boulette sans trop de conséquence, puisque la Roja s'est finalement imposée 3-1. Unai Caramba !