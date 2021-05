L'UEFA dévoile l’hymne de l’Euro 2020 avec U2 et Martin Garrix

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Interlude musical.Comme tous les quatre ans ou presque, nous avons droit à l'hymne officiel de l'Euro, sur le modèle de celui de la Coupe du monde. Jeudi soir, l'UEFA a dévoilé la musique censée rythmer les olas à partir de juin prochain :. Avec un casting de poids, le titre rassemblant le DJ superstar néerlandais Martin Garrix et la moitié du colossal U2 : The Edge à la guitare et Bono pour la voix. Cesuccède à l'entêtant « This One's for You » de David Guetta et Zara Larsson , hymne de l'Euro 2016 dans l'Hexagone.Une ode au rassemblement qui sonne comme à peu près toutes les chansons de grandes compétitions qu'on oubliera très rapidement, avec un clip tout ce qu'il y a de plus banal avec peu de plans drapeaux, aucune référence notable à toutes les villes ou pays hôtes et un seul maillot vintage étrenné : celui de l'Irlande à la Coupe du monde 2002. Lesseront d'ailleurs parmi les grands absents de la compétition, après avoir été défaits par la Slovaquie en demi-finale des barrages (0-0, 4-2 t.a.b.) Quelque part, l'Irlande sera donc elle aussi qualifiée cet été.