L'OL remporte la Coupe Gambardella aux tirs au but

Patouillet - Vogel (Fuhrer, 73e), Mounesse, Sarr, Degorce - Marsin, Halifa (Talbi, 90e) - Fougeu, Aïd (Charid, 61e), El Arouch - Lagha. Entraîneur : Éric Hély.



Obé - Traoré, Verhaeghe, Lepeltier (Herlem, 83e) - Tavares, Lebreton, Tomé, Bolumbu - Hafid, Gomis (Niakaté, 69e) - Bassette. Entraîneur : Nicolas Seube.

LT, au Stade de France

De bon augure, pour le futur de l'OL.En lever de rideau de la Coupe de France ce samedi, c'est Lyon qui a remporté la Coupe Gambardella au Stade de France en battant Caen aux tirs au but (5-3). Les uns n'avaient jamais gagné la Gambardella et leur dernière finale datait de 2001, les autres n'avaient plus brandi le trophée depuis 25 ans : Caennais et Lyonnais avaient donc pour mission de dépoussiérer leurs armoire à trophées respective. Bien que les Normands ont dominé les cinq premières minutes, ce sont les Lyonnais qui ont maîtrisé les vingt suivantes. Les Gones ont certes rôdé aux abords de la surface, mais ne parvenaient pas à enfoncer le cadenas caennais. Ce sont les joueurs de Nicolas Seube qui se sont montrés les plus dangereux, en touchant notamment le poteau sur corner (24). Bassette a eu une autre occasion, mais l'a jouée perso et a buté sur Patouillet. À la pause, rien n'était fait.Au retour des vestiaires, c'est Caen qui a dominé et Bassette s'est même offert un face-à-face avec Patouillet remporté par le portier rhodanien (52). Les Gones ont alors joué en contre et après un cafouillage, Lagha était tout proche d'ouvrir le score (62). La lumière est, finalement, venue du plus gros talent lyonnais de cette génération : Mohamed El Arouch. Le petit milieu offensif, servi à gauche, a repiqué pied droit avant de décocher une lourde frappe du droit venant se loger sous la barre. Obé ne pouvait rien et l'OL, plutôt mal embarqué, a ouvert le score. Mais, comme leurs ainés, les Lyonnais ont du mal avec les fins de match : Caen a poussé et Niakaté, tout heureux de voir le ballon lui revenir dans les pieds après une parade de Patouillet, a égalisé. Lyon et Caen ont eu beau toucher le poteau dans les derniers instants, la Gambardella s'est achevé aux tirs au but. Les sept premiers ont été inscrits, mais Bassette a manqué le sien et l'OL a été sacré après celui de Degorge.Fin de disette pour l'OL, qui n'avait plus gagné de trophée depuis 2012.