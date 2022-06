L'OL continue de piller le PSG et s'offre Sara Däbritz

Un changement de maillot et une mise à jour des réseaux… #DÄBRITZ2025 pic.twitter.com/F77gCybEgy — Championnes de France & d'Europe 2022 (@OLfeminin) June 8, 2022

Sara des villes, Sara des champs, et Sara Däbritz.Ce mercredi, l'Olympique lyonnais a annoncé la signature de l'internationale allemande Sara Däbritz, en fin de contrat avec le PSG. L'arrivée de la milieu de terrain de 27 ans tombe à point nommé pour un OL orphelin de Sara Gunnarsdóttir, partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et de Dzsenifer Marozsán et Catarina Macario, victimes d'une rupture des ligaments croisés et pas disponibles avant janvier. Le meneuse de jeu s'est engagée entre Rhône et Saône jusqu'en 2025.Arrivée en France en 2019 après avoir honoré les couleurs de Fribourg et du Bayern Munich, Sara Däbritz a remporté la D1 l'année dernière avec le Paris Saint-Germain avant de décrocher la coupe de France cette saison. Autres titres distinctifs à son palmarès : l'Euro 2013 et les JO 2016 remportés avec sa sélection.Attention aux Däbritz qu'elle laissera dans les défenses adverses.