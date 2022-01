L'Inter Milan se paye la Lazio

Inter Milan (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries (Darmian, 77e), Barella, Brozović, Gagliardini, Perišić - Lautaro (Džeko, 73e), Alexis Sánchez (Correa, 73e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Lazio (4-3-3) : Strakosha - Hysaj, Luiz Felipe, Rasu, Marušić - Milinković-Savić, Cataldi (Lucas Leiza, 68e), Basic (Alberto, 68e) - Anderson (Zaccagni, 60e), Immobile, Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri.

En 2021, ils ne nous avaient déjà pas laissé beaucoup de doutes. 2022 était l’occasion parfaite de mettre tout le monde d’accord. Dans l’élite transalpine, il y a eux, l’Inter Milan et les autres.Alors oui, sur le plan purement factuel, lesn’ont battu la Lazio que d’un petit but (2-1) ce dimanche soir pour le compte de la 21journée de la Serie A. Après avoir ouvert le score grâce à la pépite Alessandro Bastoni et un boulet de canon envoyé depuis les abords de la surface de réparation, les champions d’Italie en titre ont vu les visiteurs recoller au score. À la suite d’une sortie très maladroite de Samir Handanovič, Ciro Immobile n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but milanais, videMais la vérité est qu’au retour aux vestiaires, l’Inter Milan n’aurait choqué personne en menant largement au tableau d’affichage. Lautaro Martinez a effectivement vu son but refusé pour une position de hors-jeu que l'on cherche encore (17). Et même si le Power Point de la vidéo aurait donné raison aux arbitres de la rencontre, les Milanais ont complètement dominé leur sujet. Dix tirs à un, 70% de possession, 313 passes à 130... autant de chiffres qui illustrent l’outrageuse maîtrise des hôtes sur leurs adversaires du soir. Logique de les voir passer devant en seconde période. Un avantage définitif signé Milan Škriniar, seul à la retombée d’un corner.L’Inter garde sa première place avant de se déplacer à Bergame dans une semaine.