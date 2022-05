L’incroyable périple en bateau de supporters de Liverpool pour rejoindre Paris

Boss way to get to Paris @LFC pic.twitter.com/1YKGFRelDx — Paddy OToole (@morefootie) May 27, 2022

Les supporters de l'année.Parmi les milliers de supporters desprésents ce samedi à Paris pour vivre au plus près la finale de la Ligue des champions, certains ont dû emprunter un chemin escarpé pour rejoindre la capitale française. C'est le cas de Paddy O'Toole, résident de Huyton, près de Liverpool, qui a vu son vol pour Paris être annulé au dernier moment ce vendredi. Pas question de lâcher l'affaire : Paddy, son fils et ses amis ont alors pris un avion direction l'île de Jersey afin d'y retrouver une connaissance, spécialiste dans la location de bateaux.Sur place, une troupe de douze personnes s'est motivée à rejoindre la France en. Après 70 kilomètres passés à combattre les vagues dans une ambiance bon enfant, le groupe est finalement bien arrivé à Saint-Malo avant de prendre un train pour Rennes puis pour Paris., raconte Paddy auLe comble de l'histoire : Paddy et ses proches n'ont pas de billets pour assister à la finale et devront se contenter d'un bar parisien pour fêter la victoire des. Ou pas.