Francfort frustre Leipzig

3

Leipzig (3-5-2) : Gulácsi - Orban, Upamecano (28e), Mukiele - Halstenberg, Forsberg, Sabitzer, Haidara, Kluivert (Olmo, 75e) - Poulsen (Nkunku, 75e), Sørloth. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Francfort (3-4-3) : Trapp - N'Dicka, Hasebe, Tuta - Kostić, Sow, Ilsanker, Rode - Younes (Barkok, 72e), Silva (Jović, 72e), Kamada (Ache, 81e). Entraîneur : Adi Hütter.

Résultats et classement Bundesliga

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sorti de la Ligue des Champions en début de semaine, le RB Leipzig a peut-être aussi dit au revoir à ses chances de titre en étant rejoint par un fringant Francfort bien que malmené (1-1).Les Taureaux Rouges accusent quatre points de retard sur le Bayern, désormais. Pourtant, les Aigles n'ont longtemps pas vu le jour, les hommes d'Adi Hütter ne tirant pour la première fois qu'à l'heure de jeu. Kluivert, lui, s'est montré plus impatient. D'entrée, le Néerlandais a raté son face-à-face avec Trapp (6). Dans la foulée, Orban a cru ouvrir le score en reprenant un cafouillage avant de se raviser à cause d'un hors-jeu logiquement signalé (13). Un poil stérile offensivement, la formation de Nagelsmann a dû faire avec la sortie sur blessure de Dayot Upamecano. Pas de meilleur augure, à un peu plus d'un mois de l'Euro.Sachant que les hommes d'Hütter n'aiment pas les débuts de second acte (près d'un tiers de leurs buts encaissés l'ont été dans les dix premières minutes de la deuxième période), Forsberg en a profité en reprenant un ballon repoussé par Trapp. Heureusement, les Aigles ont pu compter sur la doublette Kamada-Silva : anesthésiée jusqu'à l'heure de jeu, elle a d'abord donner du taf à Gulácsi. Mais bien servi par son compère portugais, Kamada a ensuite transformé l'essai par une volée. L'Eintracht s'est recroquevillé en tenant bon, notamment grâce à leurs N'Dicka et Trapp salvateurs à maintes reprises.Leipzig doit s'en contenter, Francfort doit se rassurer… et le Bayern s'en frotte les mains.