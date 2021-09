L'ancien joueur turc Sezer Öztürk aurait tué quelqu'un lors d'une fusillade

AB

De la folie pure.Sezer Özturk n'était pas le joueur turc le plus connu au monde, bien qu'il ait fait partie des grands espoirs de son pays lorsqu'il a commencé sa carrière en 2004 à Leverkusen. Et après une carrière qui l'aura mené au Germinal Beershot, à Fenerbahçe et à l'İstanbul Başakşehir (et même en sélection en 2010, sans entrer en jeu), il a raccroché les crampons en 2015 avant sa trentième année.Le 19 septembre, alors qu'il était en voiture dans les rues d'Istanbul, Özturk aurait ouvert le feu sur une autre automobile qui ne lui aurait pas cédé le passage. Résultat, une personne est décédée et quatre autres ont été blessées et sont toujours hospitalisées. L'ancien milieu offensif a depuis pris la fuite et n'a toujours pas été retrouvé après plus d'une semaine de cavale.