L'Académie du Shakhtar Donetsk a été évacuée en Croatie

Il y a des nouvelles qui donnent le sourire.Lourdement touchée par « l’opération militaire » lancée par Vladimir Poutine depuis un mois, la ville de Donetsk est bousculée par la guerre et l’invasion russe. La très grande majorité de ses 920 000 habitants ont quitté la commune pour trouver un environnement paisible et reprendre leurs activités, quand c’est possible. C’est le cas de l'Académie du Shakhtar Donetsk, évacuée en Croatie et plus précisément dans les locaux de deux clubs : le Hajduk Split et le Dinamo Zagreb.Dans un communiqué, le Shakhtar Donetsk a indiqué que l'évacuation de son académie a été parfaitement exécutée grâce à l'Association Ukrainienne de Football, la police nationale et les gardes-frontières du territoire. Ainsi, 85 mineurs du Shakhtar se sont installés dans les centres de formations du Hajduk Split et du Dinamo Zagreb., a remercié le directeur sportif du club Darijo Srna dans le communiqué.Le #FootballStandsTogether porte bien son nom.