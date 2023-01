Le Milan éjecté de la Coupe par le Torino

AC Milan (3-5-1-1) :Tătărușanu - Tomori, Gabbia (Hernandez, 77e), Kalulu - Dest (Calabria, 111e), Vranckx (Bennacer, 83e), Tonali, Pobega (Giroud, 77e), Salemaekers (Leão, 67e) - Brahim Díaz (Messias, 67e) - De Keteleare Entraîneur : Stefano Pioli.

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Buongiorno, Schuurs, Djidji - Rodriguez (Linetty, 81e), Ricci (Adopo, 90e), Lukiç, Singo (Bayeyen 114e) - Vlašić (Vojvoda, 81e), Mirantchouk (Seck, 90e) - Sanabria (Zima, 71e). Entraîneur : Ivan Jurić.

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les temps sont durs en Lombardie.Trois jours après la désillusion face à la Roma , l’AC Milan doute de nouveau après cette défaite face au Torinodès les huitièmes de finale de Coupe d’Italie. Dans un San Siro plus dégarni qu’à ses habitudes, lesconnaissent beaucoup de difficultés à rentrer dans leur match et concèdent même la première occasion sur une frappe sèche de Sanabria stoppée par Tătărușanu (12). Seul De Ketelaere parvient à passer un frisson dans la défense, mais son coup de casque s’est échoué sur la barre de Milinković-Savić (27). Que la vie est dure pour le Milan sans Rafael Leão, laissé sur le banc par Stefano Pioli. Au retour des vestiaires, les Turinois multiplient les offensives, contraignants les Milanais à reculer et procéder en contre-attaque. Mais ça, c’était avant la 70minute de jeu et l’expulsion de Djidji, sanctionné d’un deuxième carton jaune après une faute sur Junior Messias. L’AC Milan récupère alors le ballon et multiplie les offensives, sans parvenir à faire craquer cette défense turinoise. L’entrée de l’artillerie lourde, Leão-Hernandez-Giroud-Bennacer, ne suffit pas pour rompre cette valeureuse défense turinoise.Direction donc la prolongation, où les Milanais continuent à pousser, à l’image de Rafael Leão (94) et Olivier Giroud (104) mais les deux attaquants manquent d’inspiration dans le dernier geste. Un manque d’efficacité qui va être sanctionné par le Torino. Solidaire jusqu’au bout, la bande à Sanabria flaire le bon coup et décrocher une contre-attaque des familles concrétiser par Ndary Adopo, entré quelques minutes auparavant. Un coaching payant pour Jurić puisque l'attaquant français venait d'entrer en jeu et n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets sur un super travail de Brian Bayaye, lui aussi entré quelques minutes auparavant. Le Milan va ensuite pousser mais en vain. Pour la deuxième fois de la saison en deux matchs, le Torino de Jurić parvient à s’imposer face à l’AC Milanet arrache son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.Le Toro, cette bête noire...