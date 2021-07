JO : Richarlison et le Brésil ouvrent l'Allemagne, l'Australie surprend

Les résultats :

AL

Suite et fin de la première journée du tournoi masculin de foot aux JO , marquée par le naufrage des Bleus Le groupe A a vu le pays hôte japonais acculer l'Afrique du Sud pendant 90 minutes (un seul tir cadré pour les, mais ne trouver la faille qu'à la 71par l'entremise de son magicien Takefusa Kubo. Une action qui n'annonçait rien et un angle de plus en plus fermé, pour un enroulé du gauche qui rentre avec l'aide du montant droit.pour seconder le Mexique et mettre déjà la France en bien fâcheuse posture.Opposés à Kashima, le Honduras et la Roumanie ont livré une partie tactique, malgré des débuts prometteurs. Quelques secondes après la mine rasante et dangereuse d'Andrei Rațiu, c'est Andrei Ciobanu qui a provoqué l'unique but de la rencontre juste avant la pause, un CSC du défenseur hondurien Elvin Oliva sur un corner frappé directement. Le portier de la, masqué, se troue sur un ballon pourtant très axial en compagnie du joueur d'Olimpia. Malgré deux grosses occasions pour l'entrant Antonio Sefer et une pression hondurienne accrue dans les vingt dernières minutes, la Roumanie rejoint la Nouvelle-Zélande en tête du groupe B et sauve l'honneur de l'Europe ce jeudi.Dans le groupe C, l'Australie a surpris une Argentine peu inspirée (2-0) et bêtement réduite à dix avant la mi-temps, à cause d'une double biscotte de Francisco Ortega. Lachlan Wales, parfaitement servi en retrait vers le point de penalty par Mitchell Duke, a couché Jeremias Ledesma dès le quart d'heure de jeu. Duke, d'humeur généreuse, a remis ça en laissant Marco Tilio transpercer les filets argentins d'une frappe limpide à dix minutes du gong. Lesprennent les devants dans la poule, après le surprenant nul inaugural entre Égyptiens et Espagnols.Enfin, le choc du groupe D a tenu toutes ses promesses en matière de spectacle : dans le sillage d'un Richarlison des grands jours et auteur d'un triplé, le Brésil et son armada offensive ont dominé l'Allemagne de Stefan Kuntz (4-2). Une rencontre ultra-offensive, qui permet à lade prendre seule la tête devant la Côte d'Ivoire, malgré un penalty manqué par le très attendu Matheus Cunha. La, empruntée et dépassée, va devoir se remettre les idées à l'endroit.