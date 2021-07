Jill Scott, pour vous servir

Appelée pour disputer ses deuxièmes Jeux olympiques avec l’équipe britannique, Jill Scott prouve qu'elle reste un élément indispensable de sa sélection. Malgré son âge (34 ans), et en apportant son expérience ou ses blagues à deux balles.

Muscu en prison

Crampons moulés, espoir adapté

Febreze et récompense monarchique

I hope this MBE can be for the whole of womens football and an appreciation of the amazing journey it has been on and an excitement for where it can go! To my team mates and all staff this would never be possible without you all I’m just lucky that I’ve been part of great teams! pic.twitter.com/dTqG6kNGhf — Jill Scott MBE (@JillScottJS8) December 28, 2019

Par Analie Simon

La présence de Jill Scott dans le groupe britannique à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo a beaucoup fait parler, outre-Manche. Il faut dire qu’avec ses 34 piges, la milieu de terrain n’était pas forcément attendue au Japon, alors que les jeunes pousses anglaises montent en puissance. Mais Hege Riise a fait le choix de la raison, et s’est vite rendu compte de l’importance de la joueuse d’Everton (151 sélections). Louée pour son excellent état d’esprit, Jill Scott a en effet su convaincre ses entraîneurs et ses coéquipières que malgré sa grande taille (1,81m) et sa maigre corpulence, elle est indispensable à l’équilibre de l’équipe.Pourtant, le chemin a été long pour la native de Sunderland, qui a longtemps hésité entre la course de fond et le ballon rond. Vainqueur du titre de cross-country des moins de 13 ans du nord de l’Angleterre et de la Junior Great North Run sous les couleurs des Sunderland Harriers, la jeune Jill excelle aussi en football avec les Boldon Girls. Après réflexion, elle choisit de performer sur les terrains de foot et fait partie de l’équipe universitaire de la fac de Sunderland où elle fait la connaissance de Carly Telford, sa colocataire de chambre et future coéquipière chez les Sunderland AFC Ladies et lesSes débuts dans le monde professionnel, Jill Scott les doit à Mo Marley, qui lui donne sa chance avec les U19 anglaises. Si sa grande taille est clairement un avantage, son déficit de musculature pose problème pour sa coach., explique Carly Telford.Jugée trop frêle, la joueuse se rend... en prison, pour acquérir davantage de masse musculaire., déclarait l'année dernière Dawn Scott, responsable de la performance physique de l'Angleterre.Le physique reste le point fort de la joueuse de 34 ans, qui est capable de se montrer décisive dans les deux surfaces, ce qui lui permet de devenir un élément clé de Hope Powell dès 2006 avec les A. Pour ses premières sélections, la sélectionneuse desla charriait souvent pour ses crampons en lui demandant de mettre ses vissées alors elle n’avait que des moulées."Si tu glisses sur ce terrain, tu ne joueras probablement plus jamais pour l'Angleterre.", se souvient Jill Scott.Les crampons moulés ne l’empêchent pas de devenir titulaire indiscutable au milieu, même si elle n’a jamais, confie Jill Scott, complète Lucy Ward, ancienne joueuse de Leeds et consultante pour la BBC. Sa ténacité va d’ailleurs payer, puisqu'elle fait partie des dix-sept joueuses sélectionnées pour obtenir un contrat fédéral par la FA en 2009. Si l’internationale anglaise performe sur le terrain, elle est également l’une des leaders dans la parole.Jamais avare de conseils et d’encouragements, la milieu desest une capitaine dans l’âme, même si elle porte rarement le brassard en club ou en équipe nationale."Tu sais quoi, Nikita ? Vas-y, fais un petit dribble. Que tu perdes le ballon ou non, je serai toujours là pour te soutenir et pour récupérer la balle.", confie Nikita Parris, l’ancienne attaquante de l’OL. Fan de café (elle est propriétaire de Boxx2Boxx, un café à Manchester) et des fêtes de Noël, Jill Scott transmet bien plus que des conseils sur le terrain. En dehors, elle a toujours le mot pour faire rire le groupe et pour détendre l’atmosphère. Lors des séances de muscu en prison, des bêtises à répétition l'ont d’ailleurs privée d’accès aux appareils. Surnommée « Crouchy » (en référence à Peter Crouch), Jill Scott est à l’Angleterre ce que sont Adil Rami et Ousmane Dembélé à l’équipe de France : celle qui met l’ambiance et qui apporte deà l’équipe, dixit Phil Neville, son ancien sélectionneur.Qui d’autre qu’elle pour utiliser du Febreze, afin d’éradiquer une invasion de mouches ? Personne, car l’étiquette du clown du groupe lui va à merveille et est respectée de toutes. Son engagement a d’ailleurs été récompensé l’an dernier, puisque Jill Scott a été élue Member of the Order of the British Empire (cinquième classe de l’Ordre de l’Empire britannique) pour services rendus au football féminin., a expliqué Jill Scott. La reconnaissance, l'Anglaise l’a déjà trouvée en disputant quatre Coupes du monde et deux JO. Il ne lui reste plus qu’à glaner l’or avec la Grande-Bretagne, avant d’aller chercher le record de sélections de Fara Williams (172). Et tout passe par l’Australie, l’adversaire en quarts de finale.