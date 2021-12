Italie : les gardiens de la dynastie

Un poste régalien

Par Chérif Ghemmour









Devant un public conquis, ainsi que le rapporteen septembre 2003, Dino Zoff raconte le souvenir pénible du match cauchemardesque du Mundial 1978 où sa responsabilité fut engagée sur les deux buts néerlandais qui privèrent lade la finale (2-1). Sur la grande scène du Festival de théâtre de Bénévent où il est accompagné d’un pianiste, le grand Dino captive l’auditoire. Il évoque, avec images vidéo et photos de sa carrière projetées en arrière-fond, la versatilité du destin qui l’a fait passer de honte nationale en 1978 à héros éternel au Mundial espagnol. Le 11 juillet 1982, le capitaine Dino Zoff, 40 ans, avait levé au ciel du Bernabéu la Coupe du monde remportée avec sesface à la RFA (3-1)... Quel autre pays que l’Italie pouvait ainsi célébrer un grand footballeur dans un lieu culturel aussi prestigieux ? Il faut dire que Dino Zoff,(Le Mythe), personnifie dans le sport-roi la grandeur de l’âme italienne faite de gloire et d’humilité au poste si symbolique, là-bas, de gardien de but.De l’autre côté des Alpes, leest celui qui. La porte de la maison, de la famille et un peu aussi de la patrie. Ce n’est sans doute pas tout à fait un hasard si Gigi Buffon est soudain pris d’une transe patriotique à chaque fois qu’il chante à pleine voix le! Cette mission sacrée, il l’avait d’ailleurs clairement manifestée quand il avait battu en mars 2016 le record d'invincibilité en Serie A (973 minutes) à travers son étonnant poème dédié à son but :On comprend pourquoi, avec son bloc haut révolutionnaire laissant de grands espaces dans le dos des défenseurs, Arrigo Sacchi avait effrayé le football italien au milieu des années 1980 : comment son équipe osait-elle partir à l’aventure en abandonnant derrière elle la maison livrée aux contres adverses et protégée seulement par sonSans doute pour avoir été champion du monde à l’âge canonique de 40 ans, Dino Zoff a incarné le bon père de famille, l’homme sage et mature qui protège et rassure. Celui aussi qui a fait de la sobriété et de l’efficacité l’un des traits principaux du style italien, parfois altéré par les fantasques Albertosi, Zenga ou Peruzzi., professait Dino dansDe l’autre côté des Alpes, personne n’a oublié que le triomphe de 1982, magnifié par les six buts de Paolo Rossi, s’est joué également à la toute fin du dantesque Brésil-Italie (3-2) où Super Dino s’était montré olympien. Lapoussait pour égaliser à 3-3, un nul la qualifiant, lorsqu'il bloqua sur la ligne le ballon catapulté d’une tête puissante par Oscar., narrait-il.Dans un pays réputé pour la tradition d’excellence incontestée de ses gardiens de but – longtemps concurrencée par la grande école russe – la parade de Zoff face auxs’inscrit dans l’anthologie d’autres actions desinoubliables de la. Avant lui, Aldo Olivieri sauva d’une détente phénoménale la patrie face à la Norvège lors de la Coupe du monde 1938, remportée en France. Enrico Albertosi repoussa une tête inarrêtable d’Uwe Seeler lors du match du siècle à Mexico 1970, Italie-RFA (4-3 AP). À Amsterdam, à 10 Italiens contre 11, Francesco Toldo avait annihilé tous les assauts adverses en demies de l’Euro 2000 en arrêtant un penalty puis deux tirs au but (0-0, 3 TAB à 1). À Berlin, c’est une claquette décisive de Gigi Buffon sur une tête de Zidane en finale de Coupe du monde 2006 qui avait ruiné les espoirs français et avait peut-être même participé à faire péter les plombs à Zinédine Zidane. L’été dernier, c’est le jeunot de 22 ans Gianluigi Donnarumma qui a repris aux écoles allemande (Neuer, Ter Stegen) et brésilienne (Ederson, Alisson) le magistère mondial qu’elles contestaient à Gigi Buffon. À Wembley, le Milanais devenu parisien fut en fait le véritable héros de la, voire de la compétition, en faisant triompher les siens grâce à ses nombreux arrêts, et particulièrement ceux effectués lors des séances de tirs au but en demies, face à l’Espagne (1-1, 4 TAB à 2), puis en finale, contre l’Angleterre (1-1, 3 TAB à 2).Dans le football italien, et notamment au sein de la, l’art de défendre a toujours associé les grands défenseurs et les grands gardiens. Après tout, leest indissociable du: impossible d'imaginer un verrou sans une porte... Les grands gardiens se sont ainsi très souvent vu confier le brassard de capitaine de la sélection. Une tradition remarquée dès le premier sacre mondial en 1934 avec le légendaire portierGianpiero Combi et perpétuée par Lorenzo Buffon en 1962 (grand-oncle de Gianluigi). Mais c’est à nouveau Dino Zoff qui sacralisa le double registre deetde la(à 59 reprises), devenant en 1982 le seulà avoir gagné l’Euro (en 1968, le capitaine étant alors Facchetti) et la Coupe du monde en 1982. Super Dino détient toujours le record mondial d’invincibilité en sélection en ayant préservé sa cage inviolée durant 1142 minutes entre 1972 et 1974, ce qui lui valu la Une deet la seconde place du Ballon d’or 1973 derrière Cruyff. Avec ses 176 sélections dont 80 fois avec le brassard (record national), Gigi Buffon a perpétué, lui, deux traditions au sein de la. Celle de gardien-capitaine, donc, à laquelle goûtèrent aussi à une ou deux reprises Pagliuca, Peruzzi, Sirigu et même Donnarumma, et aussi son appartenance à la Juventus. LesBuffon, Combi et Zoff ont confirmé sur le temps long, et à un poste crucial, tout ce que ladoit à son club matrice historique en matière de succès internationaux...On ne s’étonnera donc pas que, fort du prestige de ses gardiens, l’Italie demeure quasiment le seul grand pays de football (outre Leão avec laou Raymond Goethals avec la Belgique) à avoir confié les clés de sa sélection à un ancien gardien. Le Hongrois Lajos Czeizler avait coaché les Italiens au Mondial 1954. Dino Zoff fut aussi nommé sélectionneur en juillet 1998. Sa réputation de probité et de compétence acquise à la Lazio en tant qu’entraîneur puis président avait fait l’unanimité lors de sa nomination après une nouvelle déconvenue en tournoi international. Son ex-poste de « gardien » agissant en outre comme gage de stabilité dans une Italie toujours un peu bordélique politiquement et footballistiquement. Son bail remarquable courant normalement jusqu’en 2002 s’était achevé par la finale de l'Euro 2000 perdue sur un but en or face à la France. Juste après le match perdu d’un cheveu, les viles attaques de Silvio Berlusconiavaient provoqué la démission immédiate du grand Dino ! Paradoxalement, cette stigmatisation derenforça à la fois la stature de rectitude morale absolue de Dino Zoff, très appréciée du peuple italien, tout comme elle rappela que ce même peuple est souvent enclin à transformer ses gardiens adulés en parfaits boucs émissaires. On n’a jamais vraiment pardonné à Galli le but de Maradona au Mundial 1986 et à Zenga le but de Caniggia sur sa sortie ratée en demies du Mondiale 1990 à la maison...Grâce à ses deux grands gardiens, Barthez et Lama, la victoire des Bleus de Lemerre à Rotterdam à la suite du triomphe de France 1998 avait sérieusement entamé l’extraordinaire leadership des gardiens italiens lors de la décennie 1990. Walter Zenga (recordman d’invincibilité en Coupe du monde avec 517 minutes, en 1990), Sebastiano Rossi (grand, mais jamais appelé en équipe d’Italie !), Gianluca Pagliuca, Luca Marchegiani, Angelo Peruzzi, Francesco Toldo... À leur apogée, tous furent considérés à juste titre parmi les tout meilleurs au monde. Et c’est l’un d’eux, Gianluigi Buffon, qui replacera la Botte au sommet de la discipline et magnifiera la grande école italienne des gardiens en devenant au terme de la Coupe du monde 2006 le numéro un planétaire, voire le plus grand de tous les temps ! À partir des années 1990, l’innovation criante du style italien s’était illustrée d’abord au plan physique, avec ces gars immenses qui dépassaient presque tous le mètre quatre-vingt-dix (sauf Peruzzi, 1,81m). Une tendance poursuivie ensuite en sélection avec Abbiati (1,91m), Sirigu (1,92m) ou Donnarumma (1,97m).L’autre point fort des gardiens transalpins fut l’adaptation rapide au jeu au pied nécessitée par l’interdiction à partir de 1992 de se saisir du ballon sur une passe en retrait. Pagliuca se distingua dans ce domaine. Tout comme son suiveur Gigi Buffon :, trancha-t-il dansLe caractère légendaire des grands gardiens de latient enfin à leur extraordinaire longévité au plus haut niveau, qu’elle soit passée (Zoff, Buffon et même Peruzzi, gardien remplaçant au Mondial 2006 à 36 ans) ou à venir, avec Donnarumma., souffle le journaliste italien Simone Rovera.Gigio a donc l’avenir devant lui pour égaler Dino Zoff en gagnant l’Euro (c’est fait) et la Coupe du monde. C’est jouable...