L'héritage des oriundi

Pour sa première finale depuis 2012, l’Italie s’apprête à écrire l’une des plus belles pages de son histoire. Un événement auquel prendront part Emerson, Jorginho et Rafael Tolói, les trois oriundi du contingent azzurro comme la mosaïque culturelle d'un pays sur la route du succès.

Il sogno italiano

La débâcle de 1966

Mancini le schizophrène

Par Adel Bentaha

Propos de Fabien Archambault recueillis par AB.

. Ce terme aux racines latines signifie « originaire de » et désigne principalement les personnes d’ascendance italienne, nées et vivant hors de la Botte. Une dénomination peu utilisée en société, mais intimement liée au langage sportif transalpin. Face à l’Angleterre, Emerson Palmieri, Jorginho Frello et Rafael Tolói auront ainsi l’occasion de représenter fièrement la terre de leurs ancêtres pour achever un Euro déjà réussi.En 1926, sous la coupe d’un Benito Mussolini alors à la présidence du Conseil des ministres, le football italien entame sa transformation., avance Fabien Archambault, historien et auteur spécialiste de l’Italie.Le contrôle des masses suscité par le ballon rond devient en effet un levier utile à l’essor du Parti national fasciste, qui lance la « charte de Viareggio » . Ce règlement strict vise à faire du sport une affaire patriotique. Les anglicismes du langage commun sont proscrits au même titre que l’afflux de joueurs étrangers. Les clubs, en sous-effectif, n’ont alors d’autre choix que de se tourner vers la diaspora sud-américaine. Mussolini ne s’y oppose pas et, bien au contraire, approuve. L’Uruguay, forte de ses deux titres olympiques en 1924 et 1926, était alors très apprécié du régime, qui souhaitait s'en servir pour attirer des éléments de toute la région.La FIGC, dirigée par Leandro Arpinati, donne son accord et parmi les premiers à rejoindre le Vieux Continent se trouve Julio Libonatti. Débarqué de Rosario en 1926, l’ancien du Newell’s s’engage avec le Torino et acquiert la nationalité italienne., affirme le spécialiste."rimpatriati"Déjà international et vainqueur de la Copa América avec l’(15 sélections, 8 buts), Libonatti grossit donc les rangs italiens. Lors de la Coupe du monde 1934, le mouvement prend de l’ampleur et pas moins de cinqsont présents : Attilio Demaría, Raimundo Orsi, Luis Monti, Enrique Guaita et Anfilogino Guarisi. Sur le terrain, quatre Argentins et un Brésilien contribuent ainsi grandement au succès de leur pays d’adoption et indirectement à celui du « Duce » .Après la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre les années 1960 pour voir cette tradition réapparaître, favorisée par les légendes Omar Sívori et José Altafini .rimpatriatioriundi, précise Archambault. En quête de reconnaissance, la Serie A ouvre massivement ses portes aux binationaux et aux étrangers, avant que la Coupe du monde 1966 ne fasse basculer les événements. Éliminée dès le premier tour par les novices nord-coréens de Pak Doo-ik, la sélection s’attire les foudres de la fédération et du ministre de l’Industrie, Giulio Andreotti. Une défaite humiliante, marquée par la présence de cadres tels que Salvadore, Mazzola, Rivera, Facchetti et la colonie bolognaise emmenée par Bulgarelli.Jusqu’à la saison 1980-1981, aucune arrivée depuis l’étranger ne sera donc autorisée par la FIGC. Un accord tacite, qui ne tarde pas à arranger les affaires sud-américaines, comme l’évoque l’historien :Le Mondial 1982 et son lot de transferts brisent définitivement l’embargo en Serie A, mais l’équipe nationale demeure intacte. En effet, le retour en grâce dudans les années 1980 et 1990 favorise le développement d’une formation de qualité où seul Roberto Di Matteo, né et élevé en Suisse, fera office de petite exception.La naturalisation de l'Argentin Mauro Camoranesi en 2003 remet de nouveau le phénomène sur le devant de la scène. Poussé par les accointances entre son entraîneur Marcello Lippi et le président de la fédération Franco Carraro, len'hésite pas. Pour Archambault,Pas étonnant donc de voir les déclarations ambiguës de Camoranesi passer inaperçues après le sacre de 2006 :Cette logique sportive continue d'être un credo immuable, que les échecs de 2010 accentuent. Durant cette période de transition, leset les mandats successifs de Cesare Prandelli (2010-2014), Antonio Conte (2014-2016) et Gian Piero Ventura (2016-2017) cristallisent toutes les tensions. En cause, un niveau de plus en plus faible. Giuseppe Rossi, Cristian Ledesma, Ezequiel Schelotto, Thiago Motta, Gabriel Paletta, Dani Osvaldo, Franco Vázquez et Éder : autant de noms associés à un passage à vide d'envergure.Comme un paradoxe à retardement, ces critiques acerbes émaneront en grande partie de Roberto Mancini. En 2016, l'ancien coach de l'Inter s'en prend à Conte :, clame-t-il.Une voix influente à laquelle se sont jointes celles de nombreux techniciens, dont le légendaire Zdeněk Zeman pour qui. Des remarques crues, qui relèvent avant tout d’un opportunisme certain., analyse Archambault.(Carlo Tavecchio, NDLR).Car la question desn’a en réalité jamais dépassé ce microcosme footballistique. À coups de déclarations pompeuses et de( « l’Italie appartient aux» en VF), Matteo Salvini aura un temps tenté d’emboîter le pas à ces frondeurs, sans réel succès., conclut Fabien Archambault.En 2021, revoilà donc la, portée par Emerson, Jorginho et Rafael Tolói. Trois hommes nés au Brésil, emblèmes d'un renouveau multiculturel qu'une victoire en finale embellirait un peu plus.