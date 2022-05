Slimani, seul dans sa cage au Sporting

Au cœur d’une polémique depuis plusieurs semaines, Islam Slimani s’entraîne aujourd’hui seul, écarté du groupe, et avec la forte probabilité de ne plus jamais reporter la tunique du Sporting dans sa carrière. La conséquence d'une querelle avec son entraîneur venue gâcher un retour qui avait si bien commencé.

Retour gagnant

Mystère et boule de gomme

par Matthieu Darbas

Qu’il semble loin le temps des déclarations d’amour en tout genre. Trois mois après le retour d'Islam Slimani au Sporting, le bilan sportif est un véritable succès. Un véritable paradoxe avec la situation actuelle de l'ancien pensionnaire de l'OL, mis à l'écart du groupe et poussé vers la sortie. La belle histoire n'aura pas duré, et sa fin semble désormais inévitable.Malmenés à Funchal le 26 février dernier, less’en remettent alors à leur dernière recrue, titulaire pour la première fois depuis son grand retour à la maison, pour remettre les deux équipes à égalité. Servi dans la surface de réparation, Slimani déclenche une frappe à bout portant, ne laissant aucune chance au portier du Maritimo (1-1). Le come-back est désormais acté, celui qui a marqué l’histoire du Sporting entre 2013 et 2016 retrouve le chemin des filets avec la tunique vert et blanc pour la première fois depuis le 28 août 2016 et une réalisation face au FC Porto (2-1) pour ses adieux. Si au départ, Rúben Amorim était décidé à faire du meilleur buteur de la sélection algérienne un remplaçant de luxe, cette réalisation l’oblige en quelque sorte à retenter sa chance.Une semaine plus tard, au moment de recevoir Arouca, Slimani est une nouvelle fois aligné aux côtés de Pablo Sarabia et de Nuno Santos en attaque. Là encore, le Fennec est sorti du bois pour donner l'avantage à son équipe avant de s'offrir un doublé. Deux buts et un message : il faudra compter sur lui pour cette deuxième partie de saison. Une semaine plus tard, Slimani poursuit sur sa lancée en plantant contre Moreirense. Bilan : trois titularisations, quatre buts. Si la presse française n’en fait pas son quatre heures depuis la résiliation de contrat de l'Algérien à l’Olympique lyonnais, les journaux portugais s’emparent du dossier. « Convertis à l’Islam » , titrepour le jeu de mot ; « De retour » , pour le quotidien; tandis qu'choisit l'adjectif. Tout laisse à penser que celui qui avait inscrit 57 buts et délivré 12 passes décisives en 114 apparitions sur ses trois premières années va récidiver. Le Lion ne sait pas encore qu'il ne rugira plus.Slimani finit par se cogner à un mur immense. Ou plutôt deux, si on compte l’élimination douloureuse de l’Algérie face au Cameroun lors des qualifications de la zone Afrique au Mondial 2022. À son retour de sélection, et pour les cinq matchs qui suivront, Slimani ne retrouve plus sa place de titulaire. Plus dur encore, l’Algérien de 33 ans, qui jeûne depuis le 1avril, n’a pas été convoqué pour trois de ces rendez-vous. La raison est donnée par Rúben Amorim en conférence de presse , juste avant le déplacement à Tondela pour le compte la 29journée du championnat :Un manque d’implication ? Une dispute ? Une simple blessure ? Ou un problème sur le plan personnel ? L’entraîneur de Sporting n’en dit pas plus à ce sujet, mais ajoute que s’il n’a pas performé cette semaine, il peut très bien le faire. Un mystère laissant planer le doute autour de cette soudaine mise au ban., enchaîne Amorim après l'élimination du Sporting contre le FC Porto en demi-finales de Coupe du Portugal.Le lendemain de cette sortie médiatique virulente, le journal A Bola rapporte que Slimani ne se serait pas présenté à l’entraînement avant cette fameuse rencontre face à Tondela le 9 avril dernier en apprenant qu’il ne serait pas titulaire. Le quotidien sportif ajoute même que cette situation l'aurait poussé à quitter plus tôt la séance à la veille du match face aux Dragons. Le principal intéressé a finalement choisi de s'exprimer sur les réseaux sociaux :La fin des haricots pour l'ancien de Monaco, qui voit son entraîneur parler d'une, avant de se lâcher un peu plus :Ce dimanche soir, le Sporting n'a pas eu besoin de son attaquant pour disposer de Gil Vicente (4-1), alors que le club aurait déjà prévu de se séparer de Slimani selon, sans pour autant ouvrir de procédure disciplinaire. Le lion n'est pas encore mort, mais il va devoir trouver un nouveau refuge.