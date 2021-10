Ilunga : « La fédération congolaise n’a aucun plan à long terme pour ses jeunes footballeuses »

Entraînement au beau milieu de la route, chassées de leur hôtel, les U20 congolaises ont enchaîné déboires sur déboires lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de leur catégorie d’âge. Des incidents semblables à des actes de maltraitance pour Hérita Ilunga, ancien joueur des Léopards et dorénavant membre du comité de la FIFPRO pour la zone Afrique. L’ancien latéral de Saint-Étienne fait tout pour que cela ne se reproduise pas.

L’équipe nat u20 dames de la ??tentant de se préparer pour le match qualificatif de la Coupe du monde 2022 au Costa Rica Messieurs de la @fecofa_kinshasa un minimum de considération pour nos ambassadrices svp !!! #inacceptable @FIFProAfrica @FIFPRO @UFCongo @FIFAcom pic.twitter.com/v3Hm7YYQTu — Herita ILUNGA (@Herita23) September 23, 2021

Propos recueillis par Aurélien Bayard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors du premier « scandale », des personnes m’ont transmis les vidéos sur WhatsApp. J’ai alors demandé à des connaissances d’aller vérifier sur le terrain pour s’assurer que c’était bien vrai, ce qui m’a été rapidement confirmé. En revanche, quand elles ont dû dormir à même le sol , j’ai été alerté grâce aux réseaux sociaux. Les médias ont joué un grand rôle. En médiatisant ces affaires, cela a permis de faire bouger les choses rapidement.Lors du tour précédent de qualification de la Coupe du monde U20 contre Sao Tomé-et-Principe, les Congolaises l’emportent, mais ne touchent aucune prime. Il faut savoir que chez nous, c’est le ministère des Sports qui donne l’argent à la FECOFAqui ensuite le redistribue. Nous espérions qu’elle avance les fonds, mais il n’en a rien été. En revanche, la fédé avait assuré que les U20 seraient payées au match retour contre le Cameroun. C’est pour cela qu’après le match perdu 5-0, elles reviennent dans leur hôtel à Kinshasa. Sauf qu’aucune des nuitées n’avait été réglées, et elles se retrouvent à la rue. Mais dans le but de faire réagir, elles se sont posées juste devant les locaux de la fédération. Après cela – et le bad buzz déclenché par la fuite des différentes vidéos –, le ministre des Sports Serge Nkonde est venu à leur rencontre pour les rassurer. Je l’ai eu au téléphone lundi et il m’a dit que les primes ont enfin été données. La FECOFA a déjà très peu de considération pour l’équipe féminine A alors pour les jeunes filles... La fédération n’a aucun plan à long terme alors que les Congolaises ont très envie de jouer au football. Mais quand tu vois ces images, quel parent voudrait envoyer son enfant dans ce bourbier ? Ce problème touche également toutes les catégories de jeunes. Pourtant, la FIFA investit beaucoup d’argent afin de développer les structures des centres de formation et les sélections féminines. Ce sont vraiment de belles sommes. Il faudrait qu’elle surveille plus ce qu’il se passe, car je ne veux pas dire qu’il y a des malversations, mais nous sommes en droit de nous poser quelques questions.Forcément. Quand je vois ce genre d’événement, je suis heureux de ne pas avoir connu cela lorsque j’étais en sélection. Attention, il y avait d’autres soucis, mais nous fermions les yeux, car nous voulions représenter notre pays. Actuellement, j’aimerais mettre en place une convention collective pour toutes les sélections congolaises afin de rationaliser la logistique, la réservation des hôtels, des terrains et le système de primes. Pour les U20, j’avais transmis un courrier à la FECOFA en mettant en copie toutes les parties prenantes. C’est aussi grâce à cela que Serge Nkonde est intervenu aussi rapidement.Non, là on en parle comme de l’affaire « Congo » , mais tu peux le retrouver un peu partout en Afrique. Sans dire de nom, tu as juste à regarder le résultat des sélections et tu peux savoir qui travaille mal ou pas. Par exemple le Cameroun, tu sens qu’il y a une meilleure gestion, que des projets sont mis en place pour le développement des jeunes. Et c’est ce qui manque au Congo, alors qu’il y a une véritable attente.