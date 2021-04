La fusion des syndicats, ça change quoi ?

L'heure de la réunification a sonné, pour le football français. Après cinq années sous un drapeau différent, les tribus Première Ligue et UCPF ne feront bientôt plus qu'une. Ce retour pour les clubs de l'Hexagone à un syndicat unique, qui sera présidé par Laurent Nicollin, fixe un objectif clair : faire en sorte de pouvoir parler d'une même voix, et se serrer les coudes pour surmonter la crise.

Des retrouvailles inexorables

Labrune-Nicollin, tandem gagnant ?

Si même Aulas est content...

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une histoire de famille on ne peut plus classique, du genre de celles où tout va bien, jusqu'à ce que des bisbilles viennent former des clans. C'est ce qu'il est arrivé en 2015, quand dix-neuf des vingt clubs de Ligue 1 ont décidé de quitter l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) pour monter leur propre syndicat nommé Première Ligue. Un schéma qui va prendre fin, puisque la famille a décidé de se reformer. La fusion des deux entités, qui se rassembleront pour devenir Foot Unis, a été actée mardi dernier lors de l’Assemblée générale de l’UCPF. Une évolution logique pour les principaux intéressés, qui espèrent ainsi gagner en cohérence et en intelligence.À la tête de ce nouveau syndicat, Laurent Nicollin., souligne le président du MHSC.Du côté de Première Ligue sont en effet rangés la plupart des clubs de Ligue 1 et certains clubs de Ligue 2, comme Toulouse ou Caen. L’UCPF regroupe pour sa part la quasi-totalité des pensionnaires de Ligue 2, accompagnés de quelques représentants de Ligue 1 et du National 1 (le Red Star, par exemple)., note Bernard Caïazzo, président de Première Ligue., appuie Claude Michy, président de l’UCPF.Pour résumer : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La fusion doit ainsi être vue comme un outil de développement de l’intelligence collective, jusqu’ici freinée dans son expression par la « rivalité » entre les syndicats., confie Laurent Nicollin.Un cap que ses futurs prédécesseurs le croient en capacité de tenir.En pleine période de turbulences, le football professionnel français a entamé une mue il y a sept mois. Élu à la tête de la LFP au nez et à la barbe de Michel Denisot , Vincent Labrune avait d'emblée affiché un mot d’ordre face à la presse après sa nomination :, annonçant son objectif de. Force est de constater qu’il semble sur le bon chemin., se félicite Caïazzo.Et de continuer :Jean-Michel Aulas a d’ailleurs salué la gestion du dossier des droits TV par celui qu’il avait qualifié de, en 2015. Les conditions idéales, donc, pour que tous les clubs se retrouvent autour de la même table. Et autour de Laurent Nicollin., justifie Caïazzo. De quoi surmonter les réserves que certains clubs ont pu émettre face à cette fusion. Le vice-président du syndicat viendra d’ailleurs de Ligue 2 et siègera avec Nicollin au conseil d’administration de la LFP, histoire que tous les clubs se sentent représentés., admet Michy.Et Laurent Nicollin de conclure, en bon commandant de bord :Il n'y a plus qu'à.