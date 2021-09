Eric Zemmour, Jean Zidane et le foot

Eric Zemmour continue d’entretenir le flou autour de sa très probable candidature. Pendant ce temps, il assure avec plaisir la campagne promotionnelle de son nouveau livre programme, La France n’a pas dit son dernier mot. Et comme toujours, dans ses propos et ses déclarations, qui se veulent iconoclastes, le foot finit pas débouler. Pour mieux (re)servir ses obsessions, ses complexes et ses fantasmes.

« Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Didier Deschamps »

Les femmes à la cuisine et à la danse

Par Nicolas Kssis-Martov

Eric Zemmour n’aime pas la France d’aujourd’hui ni le monde moderne. Mais ce réac d’un nouveau genre sait comment en parler à la télé, pour être sûr qu’on parle de lui sur les réseaux sociaux. Et pour cela, le football s’impose comme une excellente porte d’entrée afin d’exposer de la manière la plus accrocheuse ses angoisses et ses certitudes. Pointer du doigt le prénom d’un entrepreneur (ap)portera moins d’indignation ni de clics que de balancer son rêve d’un. Le ballon rond a pris une place énorme dans la société, en même temps que le polémiste préféré de Bolloré maturait son évolution politique et son rôle de ménestrel de la décadence de « la vraie France » . Ce compagnonnage chronologique a fini par concocter un scénario quasi idéal. Au roman national que l’ex-éditorialiste de C-News récite à longueur de temps, se substitue le feuilleton Netflix des polémiques et des crispations autour des footballeurs, des menus hallal à Knysna. De l’eau bénite pour le prêcheur qui va y trouver matière à médiatiser ses constructions idéologiques.Naturellement, à l’instar des autres domaines - par exemple l'histoire -, la vérité ou les faits lui importent peu. À chaque réalité son analyse. L’échec à l’Euro illustrait sa préscience de la déliquescence des Bleus, bouffés de nouveau de l’intérieur par la « racaille » de toute sorte, faisant plier « le bon Gaulois » Didier Deschamps.[...][...], énumérait l'autre Z.[...][...]Que Karim Benzema se soit montré plus discret, appliqué et solide que la plupart de ses coéquipiers ne le touche guère. Cela ne sert pas le propos. On ne change pas d’avis quand on s’appelle Eric Zemmour. L’équipe de France occupe il est vrai une place à part pour lui. Il y reconnaît un des derniers espaces où leserait, mais un patriotisme qu’il voudrait, et donc un football à l’identique, qu’il définissait déjà dansSeul problème : tout part en sucette. Sur France 2, il se laisse donc aller à pleurer son paradis blanc sur gazon vert.Le foot illustre donc selon lui visuellement la persécution des, victimes en sélection tricolore de, dont il est le représentant et la voix face un système adepte du. On lui passera ses piètres talents pour les pronostics.(les Allemands)Nous étions en 2014 à quelques semaines de la Coupe du monde au Brésil...L’égalité, voilà l’ennemi. Or dans le sport justement, les, arabes, musulmanes, noires, peuvent se montrer aussi fortes, voire plus que n’importe qui. Les préséances de classe ou de « race » peuvent s’éclipser ou s’atténuer. Desse retrouvent àreprésenter. Eric Zemmour parle, du moins le croit-il, au nom de ceux et celles qui se sentent déclassés, ou en voie de l’être. Il faut leur garantir que quelque chose leur appartient par nature. Un prénom, une carte d’identité ou bien une équipe de foot. Parmi les ennemis de l’intérieur désormais débarquent les femmes, les féministes, les lesbiennes. Elles viennent maintenant souiller le terrain sacré que foulent indûment les Sarrasins et les Numides.[...], continuait-il. La France aux blancs. Le foot aux hommes. À la jonction, l’idée que ces gens,, ne savent pas demeurer à leur place. Or justement, le foot nous enseigne au contraire que pour se distinguer, il faut savoir se démarquer et dézoner.