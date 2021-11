En Écosse, un joueur expulsé après avoir été poussé par un supporter

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n’est pas l’inverse qui aurait dû se produire ?Le folklore écossais vient de franchir une étape dont il se serait bien passé. Samedi, le match entre Dundee United et Aberdeen se déroulait tranquillement jusqu’à une intervention défensive de Funso Ojo. Emporté par son élan, le Belge continuait sa course jusque derrière la sortie de but, à proximité des barrières séparant le terrain des tribunes. C’est le moment qu’a choisi un supporter sans doute très courageux pour s’en prendre au joueur en le poussant.Évidemment hors de ses gonds, le joueur le regarde fixement puis échange quelques mots avec lui, avant l’intervention d’un stadier. Tout aurait pu bien finir si l’arbitre du match n’avait pas les fils qui se touchent. Déjà averti plus tôt dans la rencontre, le joueur d’Aberdeen reçoit un deuxième carton jaune pour cet incident, synonyme d’expulsion et de défaite pour son équipe. Choqué et déçu, son coach demandait après le match davantage de protection pour les joueurs sur un terrain. Un cheval de bataille qui ne doit pas vraiment intéresser Tam Courts, l’entraîneur de Dundee United, qui confiait ne pas avoir étéC’est donc ça, être un Dundee ?