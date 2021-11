En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 13

Ce mardi soir, il n'y a ni Ligue des Champions, ni Ligue 1. Et l'équipe de France féminines va battre le Pays de Galle 3-0. Maintenant que tout est dit, il ne vous reste plus aucune excuse pour manquer Koh-Lanta. D'autant qu'une demi-finale, ça ne se rate pas, pour rien au monde, jamais. Surtout si c'est l'occasion de rendre le Ballon d'or au seul homme qui le mérite vraiment plus que Leo Messi : Ugo le Magnifique.

Par Valentin Lutz

&Esse aime cé, franchement, niveau panier de crabes, Koh-Lanta, c'est déjà pas mal. Ça s'annonce bien mouvementé ce soir, entre les deux gourous Claude et Laurent, et le reste du monde.@sa, après Gauthier Hein, on parle de Seraing. Une soirée sous le signe du FC Metz donc pour l'instant, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mikautadze, ça a l'air d'être un sacré joueur quand même, presque aussi fort qu'UGOAT.@Guivache, en voilà une bonne idée. Tant qu'on est encore sur Canteloup, c'est le moment parfait pour aller voter pour la plus belle chevelure de Ligue 2, l'immense Gauthier Hein, encore en course pour le Prix Puskas. Le lien ? Le voici Eh beh, la soirée commence une nouvelle fois super bien avec Canteloup. La reprise des visages, c'est quand même assez malaisant.Bon, on va en parler tout de suite : vous avez réussi à vous remettre du départ de Loïc ? Je vous avoue que pour moi, c’est encore difficile. Mais bon, tout n’est pas perdu : merci l’île des bannis. Pas si nulle que ça finalement.Salut les Koh Lantix, vous allez bien ? Mon petit doigt me dit que oui, car ce soir, c'est le retour de la meilleure émission du monde. Et qu'on se le dise, avec une demi-finale au programme, du lourd nous attend.