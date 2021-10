En direct de Haute-Savoie : FC Villy-Le-Pelloux-FC Aravis (0-0)

Rafraîchir

Par Florian Lefèvre, en direct du Stade communal de Villy-Le-Pelloux

Les deux équipes pénètrent sur la pelouse, quelques feux d'artifices sont tirés pour l'occasion. Les Ecureuils de Villy vont jouer en blanc et les Aravis en vert. L'immense Fredo est présent en tant qu'arbitre assistant. Hier soir, il officiait comme arbitre principal du match des réserves entre Villy et le Grand-Bornand, et ce matin il arbitrait un autre match.Et si vous voulez retrouver le périple dantesque qu'était la Marche du siècle du Grand-Bornand à Villy, c'est ici que ça se passe :Mégaphone en main, un ultra de Villy fait monter la pression. Les spectateurs et les spectatrices prennent place autour de la Bombonera haut-savoyarde.Le jeune arbitre a été informé qu'un journaliste allait couvrir le match. Sa réaction ? « Il a sa carte de presse ? » Un professionnel, sans aucun doute.Bienvenue à toutes et à tous pour assister à un match de gala de cinquième division de district de Haute-Savoie entre Villy-Le-Pelloux et les Avaris du Grand-Bornand. Trois joueurs de Villy viennent de marcher 40 bornes depuis... le Grand-Bornand dans le cadre de la marche du siècle, le projet lauréat de ce Vrai Foot Day 2021. Il fait beau, le terrain est bosselé comme on les aime : on va se régaler !