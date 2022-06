En D4 sud-africaine, quatre clubs bannis à vie pour des trucages grotesques

À football club has received a life ban after scoring 41 own goals in one game! ?#BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) June 8, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus c’est gros, plus ça passe ?Les attaques de quatrième division sud-africaine semblent très prolifiques, et les défenses particulièrement poreuses. À moins que... Dans ce championnat, le Matiyasi FC et le Shivulani Dangerous Tigers FC - club rivaux - se sont tiré la bourre pour le titre cette saison. Le 22 mai, les premiers l’ont emporté... 59-1 contre le Nsami Mighty Birds FC (troisièmes du classement) et les seconds 33-1 contre le Kotoko Happy Boys FC. Les Kotoko Happy Boys ont quitté la pelouse à 33-1 (après un... 2-2 à l'aller) et lesont tout simplement... Marqué 41 buts contre leur camp ! Les officiels des clubs ont été suspendus de cinq à huit ans pour leur rôle dans le trucage des matchs, tandis que les officiels des matchs, complices, ont été suspendus pour dix ans., a déclaré Vincent Ramphago, président du football dans la région de Mopani, à BBC Sport Africa . Shiluvani aurait pu en profiter, mais a décidé de faire la même magouille. Vincent Ramphago encore :(59-1 score final alors qu'il n'y avait eu que 2-1 à l'aller)Pour l’anecdote, c’est le Gawula Classic FC - initialement quatrième - qui a fini champion, les trois premiers étant bannis à vie de la quatrième division, tout comme les Kotoko Boys.Un championnat plein de rebondissements.