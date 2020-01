Dijon et Montpellier cartonnent, Rennes et Angers assurent

Il ne faisait pas bon être outsider, cet après-midi.

(N2) Rouen 1-4 Angers

Partout, la logique a été respectée. Le match le plus indécis a priori se déroulait sur la pelouse de Gaston-Gérard. Mais les Dijonnais se sont épargnés une fin de match stressante en rentrant quatre buts aux jeunes nîmois dans le dernier quart d'heure. Mention spéciale à Mavididi, à l'ouverture et à la fermeture de ce quart d'heure américain. En face, les Nîmois, 22 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi, étaient trop tendres. Le penalty tiré tranquillement par Cadiz en début de match les avait obligés à courir après le score. Mavididi et consorts leurs ont épargnés 15 dernières minutes de fatigue inutile.Autre gifle collée par les receveurs du côté de Montpellier. Mais les Caennais, eux, n'ont pas eu grand-chose à espérer en seconde période. Avec trois buts de retard et un homme en moins, c'était quasiment mission impossible pour les hommes de Pascal Dupraz. Pourtant, un homme aurait pu tout changer : Jessy Pi. En touchant le poteau à 0-0, puis en étant expulsé pour deux cartons jaunes en dix minutes, le capitaine caennais a été le grand bonhomme de la première période. Il a tout de même eu le temps de voir Savanier transformer un penalty bêtement concédé, et Laborde et Delort montrer toute la complicité de leur association. Depuis les vestiaires, il sera impuissant face au quatuor offensif montpelliérain, dont tous les membres ont été décisifs. Ils sont là, les quatre fantastiques.Ils en ont rêvé... ils ne l'ont pas fait. Les Rouennais la voulaient, cette qualif' dans leur stade Robert-Diochon. Las, en dépit d'un engagement sans faille, les hommes de David Giguel n'ont pas fait le poids face au réalisme angevin. Ils y ont cru quand Sidibé a mis tout son coeur pour allumer un second ballon au fond des filets. Mais se sont fait punir sur trois situations quasiment identiques : un long ballon dans l'axe, une remise, une frappe, un but. Mention spéciale au doublé signé El-Melali, d'une jolie reprise et d'une frappe clinique dans un but déserté par un Monteiro aux fraises. Voilà, c'est fini pour Rouen. Dembi ou pas.Premier commencé, dernier terminé : des supporters agités ont interrompu le match le temps d'une dizaine de minutes. Ce qui a permis, et ce n'est pas rien, de voir Mamadou Niang sur un terrain de foot. Mais ce n'était, pour le directeur sportif de l'Athlético, que pour inviter ses supporters à rester calmes. Chose qu'ils ont faite, en échange de quoi Driss Zidane leur a offert une roulette. Oui, le neveu du double Z, entré en même temps que deux coéquipiers et deux Rennais (Niang et Camavinga, excusez du peu) à un petit quart d'heure du terme. L'essentiel des jeux était fait depuis le but du break signé Raphinha, qui a fait très mal aux locaux juste avant la pause. Bien entrés dans leur match, ils s'étaient déjà fait punir par une demi-volée fouettée façon Pavard, signée Traoré à la demi-heure. Deux flèches encaissées en une mi-temps, c'en était trop pour les hommes de Farid Fouzari. Le tenant du titre, lui, reste en course.