Didier, si tu nous écoutes, prends Christopher Nkunku

En élargissant à 26 le nombre de joueurs pouvant être sélectionnés à l'Euro 2020, l'UEFA permet à chaque sélectionneur de réserver quelques surprises au moment d'annoncer leur liste. Alors pour aider Didier Deschamps à trouver les siennes, SoFoot lui propose quelques noms qui pourraient faire le plus grand bien à l'équipe de France. À l'image de Christopher Nkunku qui brille avec le RB Leipzig.

3

Caviar sur caviar

Un Moussa Sissoko en plus technique

Par Steven Oliveira

Ce n’est un secret pour personne, les chanteurs français ne sont pas tous des grands connaisseurs de football. Et ça leur arrive donc parfois de dire quelques conneries quand ils sont interrogés sur le ballon rond. À l’image de Johnny Hallyday qui confond Zinédine Zidane et Zazie. Ou encore de Francis Lalanne qui balance en 2012 que Anthony Le Tallec, alors âgé de 28 ans et attaquant à Valenciennes, est « l'un des meilleurs joueurs du monde » . Francky Vincent aussi a reçu quelques rires lorsqu’il s’est exprimé dans nos colonnes en 2018 sur Christopher Nkunku - «» - qu’il aurait embarqué avec lui en Russie s’il avait été à la place de Didier Deschamps. Pourtant, comme souvent, le chanteur de "Fruit de la passion" avait trois ans d’avance. Car si en 2018 la présence de Christopher Nkunku chez les Bleus pouvait prêter à sourire, désormais, c’est une évidence. Et Didier Deschamps ne peut plus fermer les yeux sur ses performances.En 2018, Christopher Nkunku était ce qu’on appelle un couteau-suisse au PSG. Un élément que l’on fait jouer un peu partout - milieu axial, ailier, et même latéral droit - mais que l’on fait surtout jouer face aux petites équipes de Ligue 1, en Coupe de France où quand l’infirmerie est pleine. Mais quand arrive la C1, le natif de Lagny-sur-Marne était toujours bien au chaud sur le banc ou en tribunes. Sauf que Nkunku est très vite devenu trop grand pour ce costume et quitte donc Paris pour le RB Leipzig à l’été 2019, quelques semaines après avoir manqué son tir au but en finale de Coupe de France face au Stade rennais. Tant pis s’il n’est pas adroit sur les penaltys, ce n’est pas ce qui lui est demandé en Allemagne. Non, Christopher Nkunku s’occupe de tout le reste : il récupère des ballons, initie le pressing, claque quelques buts (11 en 58 matchs de Bundesliga), mais surtout offre des caviars à ses coéquipiers. Que ce soit sur corner, coup franc ou dans le jeu.Il est d’ailleurs devenu, en février 2020 face à Schalke 04, le premier joueur à délivrer 4 passes décisives lors d’une mi-temps en Bundesliga. Colossal. Troisième meilleur passeur de Bundesliga la saison dernière derrière Thomas Müller et Jadon Sancho, Christopher Nkunku régale son coach à Leipzig et futur entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann : «» . Et ce n’est pas le PSG, qui a encaissé un pion de son ancien titi lors de leur défaite à Leipzig en C1 en novembre dernier (2-1) , qui va dire le contraire.Élément important d’une équipe demi-finaliste de C1 la saison dernière et qui a embêté le Bayern Munich pour le titre de Bundesliga, Christopher Nkunku a donc largement le niveau pour évoluer en équipe de France. Et contrairement à son coéquipier Dayot Upamecano, lui, ne compte pas se rater quand DD prononcera son nom. Preuve du niveau du garçon, des clubs comme Manchester United, Tottenham ou même le Barça seraient sur ses rangs. En attendant qu’il mette Marcus Rashford, Son Heung-Min ou Ousmane Dembélé sur le banc, Christopher Nkunku compte bien raccourcir ses vacances cet été pour faire un tour d’Europe avec les Bleus. Car s’il est capable de claquer 13 passes décisives en une saison à une attaque composée de Timo Werner, Yussuf Poulsen et Patrik Schick, imaginez ce qu’il peut faire avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. D’autant plus que l’international espoirs a cette polyvalence qu’aime tant Didier Deschamps. Finalement, Nkunku est un Moussa Sissoko en plus technique. Et il est prêt pour le combat comme il l’a confié à: «. » Une deuxième étoile à laquelle il aurait pu participer si DD avait écouté Francky Vincent plus tôt.