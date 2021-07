Didier Deschamps, ne faisons pas table rase

Didier Deschamps reste le sélectionneur de l’équipe de France. Certes l’hypothèse de son éviction semblait peu probable, sauf coup de déprime de la part du Bayonnais. La décision de Noël Le Graët sonne en tout cas le glas des espoirs de ceux et celles qui espéraient que l’échec des Bleus lors de l’Euro permettrait de bousculer un peu la maison France, et d’apporter, qui sait, un nouveau souffle dans une EDF déjà blasée et fatiguée. En attendant, la continuité est rassurante, surtout faute de véritable alternative. Cependant, de nombreux dossiers restent sur la table, et il faudra vite les régler avant la prochaine grande échéance, fin 2022.

Hardouin en bouc émissaire ?

Et pour le foot ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Dans un entretien donné au, le président de la FFF a tué dans l’œuf toute spéculation après sa rencontre avec Didier Deschamps. Si les hommes se sont vus, ce face-à-face relevait du renouvellement automatique de bail, en gros de reconduire leur pacte et leur cordiale entente. D’ailleurs, ni le staff ni rien d’autre ne devrait être affecté par la fiasco de 2021. Le vénérable boss du foot français s’est même autorisé une petite touche d’optimisme, cette fois sur TF1 :L’élimination par la Suisse ou les rencontres poussives contre la Hongrie et même le Portugal sont surtout, selon lui, des péripéties qui seront vite oubliées. Maintenir Didier Deschamps n’a sur le fond rien de choquant. Le dégager maintenant, alors qu’il a offert une seconde étoile à la patrie, apparaîtrait sûrement davantage comme une réaction de panique que de l’option raisonnable. Et les échéances pour la Coupe du monde au Qatar arrivent dès demain. Il n’y pas le temps pour une transition démocratique, ou une révolution de palais, du moins a-t-on dû se le chuchoter sur les messageries des cadres seniors de la FFF. La carte Zidane ne sera pas encore dégainée et par ailleurs, il est fort possible que l’ancien patron breton n’ait pas franchement appréciée cette pression extérieure qui commençait à se faire sentir dans le petit tourbillon de cette déception estivale.L’intervention de Noël Le Graët semble en tout cas signifier son retour aux affaires, ou du moins aux commandes, bien que son mandat se révèle de plus en plus celui de trop. Car la seule victime de la session de tir au but contre les Helvètes s’appelle Florence Hardouin. À en croire son supérieur immédiatTrès critiquée à la Fédé pour sa gestion, et pas seulement des Bleus, elle subit ici une petit remontrance publique qui a sûrement pour objectif de calmer les aigreurs en interne. Toutefois, si elle garde la mainmise sur le management global, et en particulier le plan social en préparation qui devrait conduire aux licenciements de 27 salariés, cette petite vexation symbolique n’aura que peu d’influence sur les maux et les dysfonctionnements qui sont de plus en plus pointé du doigt au sein de la première Fédération sportive de l’Hexagone.Désormais, une fois toutes les considérations de pouvoirs et de luttes internes évacuées, l'immense chantier de reconstruction d’une équipe débute et personne ne veut payer d’indemnités de retard. Les valses hésitations tactiques de Didier Deschamps s’avèrent encore aujourd’hui une des pistes les plus évidentes pour mesurer comment les Bleus sont passés du statut de favoris à celui de "fail" numéro un de la compétition. Néanmoins, le comportement parfois apathique des joueurs sur le terrain, les relations entre eux, sans même citer ce qui se passe entre leurs entourages dans les tribunes, ont aussi façonné cette fragilité devant l’adversité et lézardé une confiance qui constituait leur plus grande force. Le retour réussi d’un Karim Benzema ne pourra suffire à redonner un sens au jeu de l’EDF, surtout si Deschamps ne tranche pas entre certaines orientations, et donc certains titulaires. Pour travailler, il possède malgré tout dorénavant d'un atout : personne, même à domicile, ne les attend plus en ogre invincible. Cela ouvre le champs des possibles.