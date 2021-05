Di María dépasse Sušić et devient le meilleur passeur de l'histoire du PSG

AAF, au Stade de France

Seul au sommet.En plus d'un trophée, Ángel Di María quittera le Stade de France ce mercredi soir avec un petit record dans la valise. En servant habilement Kylian Mbappé pour le deuxième but parisien face à l'AS Monaco, l'Argentin délivrait sa 104passe décisive sous le maillot Rouge et Bleu. Plus de doute possible : il passe au classement des distributeurs de caviar de l'histoire parisienne devant Safet Sušić et son total, certes incertain , estimé à 103 passes.Pas foutu d'apprendre le Français en six ans à Paris, mais heureusement qu'il parle admirablement bien le football.