Des équipements siglés PSG en vente sur la boutique de l’OM

La grande réconciliation ?La boutique officielle de l'Olympique de Marseille dispose de produits pour le moins étonnants. C'est ainsi que ce mardi après-midi, il était possible d'acheter, entre autres, un magnifique tour de cou polaire aux couleurs du Paris Saint-Germain dans la boutique en ligne des Olympiens pour la modique somme de 14,9 euros. En plus d'être ajustable par cordon de serrage, l'écusson du club parisien et son liseré contrasté rappelant la fameuse bande Hechter seront du plus bel effet dans un emballage ciel et blanc. Bonnets, pompon et gants du club de la capitale étaient également disponibles.Malheureusement, ces produits ne sont plus accessibles sur le site de l'OM : il s'agirait plus d'une erreur de la part des gestionnaires du site, ou au pire, d'une mauvaise blague. Si l'OM souhaite réellement aider le PSG, le geste serait beau.