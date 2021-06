Mister Dumfries

Sauveur inattendu des Pays-Bas face à l’Ukraine dimanche dernier (3-2), Denzel Dumfries a su gravir les échelons à vitesse grand V pour s’imposer comme un titulaire en puissance sous Frank de Boer, alors qu’il évoluait encore dans le monde amateur il y a six ans.

« Ils ont pensé : ce jeune garçon pense vraiment qu’il fera un jour partie de l'équipe nationale néerlandaise ? Dès mon plus jeune âge, je savais que je deviendrais footballeur professionnel. »



Pour l’amour des Pays-Bas

« Dumfries est venu vers moi et m'a dit que j'étais une chatte (sic), que je n'étais pas un leader et que j'allais rater le penalty. »

Le 3-5-2 lui va comme un gant

Six années, cela peut paraître long dans une carrière de footballeur. Pourtant, Denzel Dumfries vous dira le contraire. En 2014, alors que les Pays-Bas de Robin van Persie, Nigel de Jong et Arjen Robben arrachaient la médaille de bronze face au Brésil lors du Mondial (3-0), le jeune Denzel Dumfries, alors âgé de 18 ans, regardait les exploits de ses aînés devant la télévision, pour leur dernière compétition internationale majeure avant cet Euro 2020. Le latéral, inconnu au bataillon, évolue alors au BVV Barendrecht, un club amateur dans la banlieue de Rotterdam. À cette époque, rien ou presque ne le destinait à devenir le sauveur desà la Johan Cruyff ArenA.Originaire d’Aruba, une petite île des Antilles néerlandaises située au large du Venezuela, Denzel Dumfries a porté les couleurs de la sélection arubaine à deux reprises en 2014, lors d’une double confrontation amicale face à Guam. Titulaire à droite de la défense, il s’impose peu à peu à ce poste, au point de ne jamais le quitter., confiait Giovanni Franken, le sélectionneur d’Aruba de l’époque.Denzel Dumfries inscrit même son premier but lors de la deuxième rencontre (2-2), son dernier avec les Jaune et Bleu. Malgré la fierté de jouer sous les couleurs de ses ancêtres, le latéral se rebiffe et claque la porte de la sélection., expliquera-t-il plus tard.Un rêve qui devient peu à peu réalité, puisque le latéral s’engage dans la foulée au Sparta Rotterdam, en deuxième division. Élu « Talent de l’année » lors de la promotion du club en Eredivisie en 2016, le Néerlandais connaît alors ses premières sélections avec les U20, puis les espoirs des. Sa combativité et ses bonnes performances à Heerenveen lors de la saison 2017-2018 (3 buts et 8 passes décisives) le poussent vers le PSV Eindhoven à l’été 2018, puis l’équipe A des Pays-Bas quelques mois plus tard, avec à la clé une titularisation lors d'un succès contre l'Allemagne (3-0) en Ligue des nations, en octobre 2018.Lors de cette rencontre face à la bande de Joachim Löw, le latéral du PSV entre dans l'histoire de l’équipe nationale, en devenant le troisième joueur à avoir défendu les couleurs d'une autre sélection avant d'enfiler la tunique orange, après Law Adam (Suisse) et Humphrey Mijnals (Suriname). Cette ascension à vitesse grand V n’étonne pas l’intéressé, qui veut suivre les pas de son idole, Dirk Kuyt.Et encore moins son ancien sélectionneur Giovanni Franken :Aujourd’hui titulaire indiscutable et capitaine du PSV dans le 4-2-2-2 instauré par Roger Schmidt (4 buts et 9 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison), Denzel Dumfries sait aussi s’adapter dans le très décrié 3-5-2 mis en place par Frank de Boer. Dans le rôle de piston droit, le joueur de 25 ans, suivi par Everton et Naples, profite des boulevards laissés par la défense adverse pour apporter le surnombre aux abords de la surface. Contre l’Ukraine, les deux premiers buts sont d’ailleurs venus de son côté, avant qu’il ne crucifie les hommes d’Andreï Shevchenko d’une tête bien sentie, son premier pion avec les A pour sa 20cape. Cerise sur le gâteau : il a même été élu homme du match. Pas mal, pour une première apparition dans un tournoi international., a expliqué Dumfries à l'UEFA après la partie.Au-delà des statistiques, le joueur s’affirme de plus en plus, et ce, malgré son jeune âge. Demandez à Dušan Tadić, le capitaine de l’Ajax, qui s’était agrippé avec l’international néerlandais quand ce dernier l’avait déconcentré avant de frapper un penalty à la dernière minute, lors d'un bouillant PSV-Ajax, le 28 février dernier (1-1)., avait lâché Tadić après la rencontre. Un caractère à la sauce, un blase fabuleux et un nouveau statut en sélection : Dumfries est prêt à se faire un nom.